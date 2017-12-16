Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину с переломом голени

В субботу, 16 декабря, в 14:08 спасатели поисково-спасательного подразделения "Центральная" выходили на спасательном судне на воздушной подушке "Нептун" в с. Рождествено Волжского района для переправы на левый берег Волги 55-летней женщины, сообщает ПСС по Самарской области.
Эвакуация проводилась по направлению врачей. У женщины был закрытый перелом голени и самостоятельно передвигаться она не могла. Из-за образования торосов лодочная переправа к тому времени уже прекратила работу и других вариантов доставить пострадавшую в город не было.
В 15:15 пострадавшую доставили на спасательном судне на территорию спасательной станции и передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...