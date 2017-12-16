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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину с переломом голени

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 декабря, в 14:08 спасатели поисково-спасательного подразделения "Центральная" выходили на спасательном судне на воздушной подушке "Нептун" в с. Рождествено Волжского района для переправы на левый берег Волги 55-летней женщины, сообщает ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

Эвакуация проводилась по направлению врачей. У женщины был закрытый перелом голени и самостоятельно передвигаться она не могла. Из-за образования торосов лодочная переправа к тому времени уже прекратила работу и других вариантов доставить пострадавшую в город не было.

В 15:15 пострадавшую доставили на спасательном судне на территорию спасательной станции и передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.

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