Дмитрий Азаров поручил сотруднику Самарского университета разработать концепцию "Гагарин-центра"

В субботу, 16 декабря, врио губернатора области Дмитрий Азаров принял участие в открытии полуфинала конкурса "Лидеры России" и панельной дискуссии "Портрет современного лидера: на кого мы рассчитываем в последние 10 лет?"

В завершение дискуссии прозвучал вопрос от сотрудника Самарского университета Александра Благова. Он напомнил, что на этой неделе три вуза региона, включая Самарский университет, были отобраны Министерством образования и науки РФ для создания центров инновационного, технологического и социального развития.

"Я участвовал в написании заявки, и мы ориентировались на стратегию развития региона. На что нужно ориентироваться при совместной работе власти и научного сообщества?" - спросил молодой человек.

"Смысл работы национально-исследовательских вузов я вижу в создании среды - пространства для инноваций, технологий, образования экономики знаний", - сказал Дмитрий Азаров. К ответу глава региона прибавил личное поручение: "Меня часто спрашивают, когда мы будем строить "Гагарин-центр". Дело в том, что эта идея не сформирована и не положена на бумагу. Займитесь этим, Александр".

Напомним, начало строительства первой очереди "Гагарин-центра" было запланировано на ноябрь 2017 года. Технополис планировалось расположить в районе поселка "Радиоцентр".