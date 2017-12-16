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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил сотруднику Самарского университета разработать концепцию "Гагарин-центра"

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 декабря, врио губернатора области Дмитрий Азаров принял участие в открытии полуфинала конкурса "Лидеры России" и панельной дискуссии "Портрет современного лидера: на кого мы рассчитываем в последние 10 лет?"

В завершение дискуссии прозвучал вопрос от сотрудника Самарского университета Александра Благова. Он напомнил, что на этой неделе три вуза региона, включая Самарский университет, были отобраны Министерством образования и науки РФ для создания центров инновационного, технологического и социального развития.

"Я участвовал в написании заявки, и мы ориентировались на стратегию развития региона. На что нужно ориентироваться при совместной работе власти и научного сообщества?" - спросил молодой человек.

"Смысл работы национально-исследовательских вузов я вижу в создании среды - пространства для инноваций, технологий, образования экономики знаний", - сказал Дмитрий Азаров. К ответу глава региона прибавил личное поручение: "Меня часто спрашивают, когда мы будем строить "Гагарин-центр". Дело в том, что эта идея не сформирована и не положена на бумагу. Займитесь этим, Александр".

Напомним, начало строительства первой очереди "Гагарин-центра" было запланировано на ноябрь 2017 года. Технополис планировалось расположить в районе поселка "Радиоцентр".

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