В Нефтегорском районе в результате ДТП пострадали четыре человека

В субботу, 16 декабря, в Нефтегорском районе в результате столкновения двух иномарок пострадали люди, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 21:22 55-летний водитель автомобиля Cadillac GMT 166 (SRX), двигаясь по автодороге "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" со стороны Нефтегорска в направлении Самары, при съезде с главной дороги на второстепенную, по версии полицейских, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Skoda Yeti, под управлением 36-летнего водителя, ехавшего по главной дороге.

В результате ДТП в медицинские учреждения обратились оба водителя, 28-летняя пассажирка Skoda и 46-летний пассажир Cadillac.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.