16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Разглашение налоговой тайны сотрудником ФНС в Тольятти привело к возбуждению уголовного дела Самарская область заняла первое место по количеству нераскрытых дел о даче взяток В Самаре неизвестный в маске вытащил из иномарки сумку с валютой В Мордовии перед судом предстанет тольяттинец, более 20 лет находившийся в розыске за убийство трех человек Самарец три года грабил хозяйку коттеджа, где работал охранником

Преступления Происшествия

В Самаре незадекларированные шведские шубы стали поводом для возбуждения уголовного дела

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 360
Версия для печати

Самарской таможней в ходе оперативных мероприятий установлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей самарским меховым салоном, сообщили в пресс-службе ФТС Приволжское таможенное управление.

По данным таможенного управления, согласно экспортным декларациям, в адрес фирмы была осуществлена поставка 375 меховых изделий и 27 аксессуаров известной шведской компанией на общую сумму $642,4 тыс. и 242,1 тыс. шведских крон.

Из информации, представленной таможенной службой Королевства Швеции следует, что в период 2012 – 2015 гг. самарская фирма приобретала крупные партии меховых изделий, произведенных шведской компанией.

В документах, изъятых в самарском меховом салоне в ходе розыскных мероприятий, изложено, что, ввезенные товары были поставлены на бухгалтерский учет в магазин-салон и выставлены на продажу.

Однако, по запросу Самарской таможни в Центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС России, стало известно, что самарская фирма данные товары при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС не декларировала, и в таможенном отношении не оформляла. Было установлено полное соответствие сведений о меховых изделиях, отправленных из Швеции и поступивших в самарский меховой салон, что говорит о незаконном перемещении меховых изделий через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Самарской таможней выставлено требование об уплате таможенных платежей на сумму более 12 млн руб. и возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ, а именно уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Доn Pеdrо 23 октября 2017 18:31 Следователи задержали заказчика убийства боксера Еремеева

Зам атамана-член ОПГ ?

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31