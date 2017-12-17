В Самаре незадекларированные шведские шубы стали поводом для возбуждения уголовного дела

Самарской таможней в ходе оперативных мероприятий установлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей самарским меховым салоном, сообщили в пресс-службе ФТС Приволжское таможенное управление.

По данным таможенного управления, согласно экспортным декларациям, в адрес фирмы была осуществлена поставка 375 меховых изделий и 27 аксессуаров известной шведской компанией на общую сумму $642,4 тыс. и 242,1 тыс. шведских крон.

Из информации, представленной таможенной службой Королевства Швеции следует, что в период 2012 – 2015 гг. самарская фирма приобретала крупные партии меховых изделий, произведенных шведской компанией.

В документах, изъятых в самарском меховом салоне в ходе розыскных мероприятий, изложено, что, ввезенные товары были поставлены на бухгалтерский учет в магазин-салон и выставлены на продажу.

Однако, по запросу Самарской таможни в Центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС России, стало известно, что самарская фирма данные товары при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС не декларировала, и в таможенном отношении не оформляла. Было установлено полное соответствие сведений о меховых изделиях, отправленных из Швеции и поступивших в самарский меховой салон, что говорит о незаконном перемещении меховых изделий через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Самарской таможней выставлено требование об уплате таможенных платежей на сумму более 12 млн руб. и возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ, а именно уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.