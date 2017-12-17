Самарец насмерть бил 15-летнюю девочку в Башкортостане

В субботу, 16 декабря, около 19:00 на трассе Самара — Уфа — Челябинск житель Самары, управлявший автомобилем Renault Duster, сбил 15-летнюю девочку, сообщает progorodsamara.ru.

ДТП произошло на трассе М-5 возле деревни Юматово, что находится на границе Уфимского и Чишминского районов. Школьница пробовала перебежать проезжую часть в 18-ти метрах от пешеходного перехода. В результате происшедшего пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась до приезда скорой помощи. На момент аварии девочка была без сопровождения взрослых.

В ГИБДД проводят проверку по факту смерти подростка.