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Преступления Происшествия

Сотрудники полиции задержали жителя Самары, подозреваемого в совершении трех нападений на женщин

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии грабежей, совершенных в сентябре текущего года на территории Кировского района, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных материалов следует, что нападавший похищал золотые цепочки. Как установили полицейские, преступления совершались по одинаковой схеме: злоумышленник высматривал среди прохожих женщину, на шее которой находилась золотая цепочка, выслеживал ее, а когда потенциальная жертва оказывалась в безлюдном месте, нападал сзади, срывал золотое украшение, после чего скрывался. Впоследствии похищенное имущество он продавал.

Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый причастен не менее чем к трем ограблениям. Нападение на 52-летнюю жительницу Самары произошло в вечернее время в сентябре на ул. Юбилейной. У женщины с шеи сорвали золотую цепочку. В момент рывка украшение порвалось, и в руках пострадавшей остался кулон. Причиненный материальный ущерб составил 7 тыс. рублей. Спустя несколько дней на ул. Севастопольской произошло аналогичное преступление: у женщины 1969 года рождения сорвали с шеи золотую цепочку. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 20 тыс. рублей. В тот же день рядом с предыдущим местом происшествия произошел еще один грабеж золотого украшения. На этот раз жертвой преступления стала 28-летняя местная жительница.

В ходе отработки поступивших о грабежах сообщений сотрудники полиции выясняли у пострадавших приметы нападавшего, пути его отхода. Располагая сведениями о похищенном, сотрудники уголовного розыска проверили возможные места реализации золотых изделий. В результате оперативных мероприятий полицейским поступила информация, что к нападениям может быть причастен безработный мужчина, проживающий на территории Кировского района. В дальнейшем оперативники установили, что злоумышленнику 27 лет и ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сотрудники уголовного розыска отработали круг общения разыскиваемого и установили возможные места, где он мог находиться. Вскоре подозреваемый был задержан.

В настоящее время по выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Полицейские устанавливают причастность 27-летнего самарца к совершению иных противоправных деяний.

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