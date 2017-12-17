В губернии прошел предновогодний кадетский бал

Более 80 пар кружились в танце во время открытия кадетского бала. За долгие годы он стал доброй предновогодней традицией. Кадеты и их спутницы съехались со всей губернии в субботу, 16 декабря, в самарскую школу №12 для того, чтобы провести время в атмосфере конца ХIХ - начала ХХ века.

"Такие балы в Самарской области начали проводить в 2013 году. Мы популяризируем традиции российского офицерства и приобщаем подрастающее поколение к изучению славной истории России. Ребята усердно готовятся к мероприятию. Учатся танцевать полонез, падеграс, польку и вальс. По каждому из них стараемся проводить мастер-классы, - рассказал распорядитель мероприятия Сергей Болдырев. - А сам бал - это настоящий праздник для кадет. Многие из них не в первый раз выходят на паркет, и поэтому они весьма уверены в себе. Важно, чтобы танец не превращался в механический процесс, а был настоящей сказкой. Ведь на дамах - настоящие бальные платья, и большинство из них - светлые, как это более века назад было принято у юных красавиц".

"Я очень долго выбирала наряд, платья, похожие на свадебные, меня в этот раз не устроили. Хотела найти для себя новый образ, - рассказа ученица кадетской школы №95 Злата Буркова. - Примерила примерно 10 штук. В конце концов остановилась на простом элегантном платье в пол: они ведь обладают особым шармом".

"Мне наряд выбирать было не нужно - у нас есть парадная форма. В этом кавалерам проще, чем дамам. Мне нравится участвовать в ретро-балах, я, например, на подобном мероприятии - в пятый раз, - отметил кадет Даниил Климанов. - Правда, партнерши меняются. Сложностей на этот раз не было, мы уже долгое время учимся танцевать. На балах всегда узнаешь что-то новое о русском офицерстве прошлых веков".

В зале присутствовали директора самарских школ и руководители военно-патриотических клубов. По их словам, такие балы способствуют пропаганде традиций кадетского воспитания.

"В нашем лицее традиции бального движения очень давние. Мы существуем 20 лет и каждый год проводим свой бал, а также стараемся участвовать в общегубернских балах, - рассказал руководитель лицея государственной службы и правоохранительных органов Дмитрий Седов. - Для будущего офицера важны не только физическая и специальная подготовка, но эстетическое воспитание. У нас в учебный план включена хореография. И наши ребята считают, что это им пригодится в будущем. И именно на лицейском балу мы принимаем зачет по данному предмету".

"Недавно самарская делегация вернулась с международного Кремлевского кадетского бала, - рассказал Сергей Болдырев. - В нем приняли участие 1,5 тыс. воспитанников ведомственных кадетских образовательных учреждений, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанников домов-интернатов, а также гости из стран СНГ и молодежных зарубежных организаций".