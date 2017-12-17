Во время крупного пожара в частном доме в центре Самары пострадал человек

В воскресенье, 17 декабря, в 16:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Самарской в Ленинском районе областного центра, сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

По словам очевидцев, дом горел в районе перекрестка ул. Самарской и Чкаловской. Пожару был присвоен повышенный номер сложности: "Пожар № 2". В его тушении участвовали 73 человека, которые использовали 17 единиц техники. Им удалось полностью ликвидировать огонь в 17:45.

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что во время пожара пострадал один человек.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Как сообщили очевидцы, во время тушения возникли затруднения движения транспорта на улицах Самарская и Чкаловская из-за находившихся там пожарных машин.