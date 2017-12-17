Во время крупного пожара в частном доме в центре Самары пострадал человек

В воскресенье, 17 декабря, в 16:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Самарской в Ленинском районе областного центра, сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.
На месте происшествия горел частный дом. Площадь пожара составила 100 кв. метров.
По словам очевидцев, дом горел в районе перекрестка ул. Самарской и Чкаловской. Пожару был присвоен повышенный номер сложности: "Пожар № 2". В его тушении участвовали 73 человека, которые использовали 17 единиц техники. Им удалось полностью ликвидировать огонь в 17:45.
В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что во время пожара пострадал один человек.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Как сообщили очевидцы, во время тушения возникли затруднения движения транспорта на улицах Самарская и Чкаловская из-за находившихся там пожарных машин.
Последние комментарии
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.