"Самара-Базис" начал подготовку к возведению высотки на площадке под новый корпус школы №27

ООО "Самара-Базис" готовит к возведению жилого дома площадку, на которой красноглинская администрация планировала разместить новый корпус школы №27, пишет "Самарское обозрение".
Компания работает на территории Самарской области с 2003 года. Основной проект компании - жилой комплекс "Сокольи Горы" в Красноглинском районе губернской столицы. Осенью 2012 г. "Самара-Базис" выкупил право аренды площадки в п. Управленческий у холдинга "Активный капитал". Тогда же компания подписала с министерством строительства Самарской области допсоглашение, по которому обязалась удовлетворить права 27 обманутых дольщиков "Активного капитала" и обеспечить их жильем. За это, как уверял бенефициар "Самара-Базиса" Валерий Ламонов, минстрой должен был предоставить компании льготы по аренде, но этого сделано не было.
В 2015 г. "Самара-Базис" сдал дом на ул. Солдатской, 12 в эксплуатацию, предоставив жилье в нем 13 из 27 обманутых дольщиков. Еще в марте текущего года Валерий Ламонов говорил "СО", что не планирует работать в Самаре после того, как минстрой не компенсировал фирме удовлетворение прав дольщиков. "Здесь - неблагоприятные условия для инвесторов. Сейчас строим в Саратове, в Ульяновске", - заявлял бизнесмен. В марте 2017 г. ООО "Самара-Базис" начало банкротиться по иску близкого к Валерию Ламонову ООО "Техстрой".
При этом на рынке продолжает работать еще одно ООО "Самара-Базис". Первоначально юридическое лицо было зарегистрировано как ООО "Новостройка", но в 2015 г. оно сменило наименование. Фирма выступает застройщиком жилого дома в границах улиц Красногвардейской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо, 8 Марта. Проектная декларация объекта представлена на официальном сайте строительной группы "Самара-Базис". Согласно "СПАРК-Интерфаксу", владеет обществом Татьяна Салмина (100%). Долей и руководящих постов в других организациях она не имеет.
Как стало известно в декабре 2017 г., ООО "Самара-Базис" Татьяны Салминой намерено реализовать новый девелоперский проект в Самаре. Общество готовит к застройке земельный участок на ул. Сергея Лазо, 9/7. Первыми это заметили жители Красноглинского района. Так, 23 ноября текущего года пользовательница соцсети Twitter обратилась к аккаунту департамента градостроительства Самары с просьбой не допустить высотного строительства у школы №27 в пос. Управленческий. ДГС в ответ заметил, что разрешение на строительство на данной площадке никому не выдавалось. Согласно информационному ресурсу ЕГРН, лишь 27 ноября текущего года "Самара-Базис" стал собственником площадки в 3084 кв. м.
Инициатива компании не понравилась местным чиновникам, которые рассчитывали построить на участке школу. Об этом заявил в начале декабря на встрече с врио губернатора Дмитрием Азаровым глава Красноглинского района Олег Комаров.
По его словам, "Самара-Базис" купил двухэтажный многоквартирный дом на пересечении улиц С.Лазо и Парижской Коммуны. Сегодня объект демонтирован. "Там хотят строить многоквартирный дом. Но у нас на данную площадку имеется утвержденный проект планировки территории, включающий новый корпус школы №27. Сейчас зарегистрировано право собственности на участок, который захватывает часть дороги от школы и парковки районной администрации. Мы подготовили иск по этому поводу, будем обращаться в суд, чтобы препятствовать застройке", - заверил Олег Комаров.
Источник "СО", знакомый с ситуацией, озвучивает версию, согласно которой, реальным бенефициаром нового "Самара-Базиса" является все тот же Валерий Ламонов. "Бизнесмен начинает работы, еще не получив разрешения на строительство. Причем с вовлечением земель, которые полагались для расширения и пристроя школы №27. Видимо, у него очень серьезная поддержка…" - удивляется собеседник "СО".
Разрешение на строительство компания получать не спешит. "Заявлений от юридических или физических лиц о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном на ул. С.Лазо, 9/7, в департамент не поступало", - уточнили в ДГС.
О том же говорят и в министерстве строительства Самарской области. "Заявление от застройщика об оказании государственной услуги по выдаче разрешения на строительство здания в Красноглинском районе Самары рядом со школой №27 в п. Управленческий (ул. Парижской Коммуны, 5а) в министерство не поступало", - прокомментировали в ведомстве.
Эксперты отмечают, что в настоящий момент нарушений в действиях "Самара-Базиса" нет. "Если участок принадлежит компании на праве собственности, то она имеет право вести подготовительные работы. Сюда входит установка ограждения, расчистка площадки от мусора и его вывоз. Нарушением будут являться начало строительных работ без получения соответствующего разрешения либо работ, которые не соответствуют видам разрешенного использования и территориальной зоне, в которой расположен участок. Сомневаюсь, что застройщик будет так неосторожен, учитывая уже начавшийся конфликт с администрацией района. Сам по себе ППТ, подготовленный чиновниками для площадки, не является основанием для невыдачи разрешения на строительство - территория находится в частной собственности. Таким образом, если компания получит разрешение на строительство, это подтвердит ее права на застройку", - говорит руководитель самарского филиала Московской коллегии адвокатов "Яковлев и Партнеры" Илья Плотников.
Получить комментарий Валерия Ламонова не удалось: его номер мобильного телефона не обслуживается. Связаться с Татьяной Салминой на момент сдачи номера "СО" также не смогло.
Последние комментарии
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает