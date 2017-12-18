"Самара-Базис" начал подготовку к возведению высотки на площадке под новый корпус школы №27

ООО "Самара-Базис" готовит к возведению жилого дома площадку, на которой красноглинская администрация планировала разместить новый корпус школы №27, пишет "Самарское обозрение".

Компания работает на территории Самарской области с 2003 года. Основной проект компании - жилой комплекс "Сокольи Горы" в Красноглинском районе губернской столицы. Осенью 2012 г. "Самара-Базис" выкупил право аренды площадки в п. Управленческий у холдинга "Активный капитал". Тогда же компания подписала с министерством строительства Самарской области допсоглашение, по которому обязалась удовлетворить права 27 обманутых дольщиков "Активного капитала" и обеспечить их жильем. За это, как уверял бенефициар "Самара-Базиса" Валерий Ламонов, минстрой должен был предоставить компании льготы по аренде, но этого сделано не было.

В 2015 г. "Самара-Базис" сдал дом на ул. Солдатской, 12 в эксплуатацию, предоставив жилье в нем 13 из 27 обманутых дольщиков. Еще в марте текущего года Валерий Ламонов говорил "СО", что не планирует работать в Самаре после того, как минстрой не компенсировал фирме удовлетворение прав дольщиков. "Здесь - неблагоприятные условия для инвесторов. Сейчас строим в Саратове, в Ульяновске", - заявлял бизнесмен. В марте 2017 г. ООО "Самара-Базис" начало банкротиться по иску близкого к Валерию Ламонову ООО "Техстрой".

При этом на рынке продолжает работать еще одно ООО "Самара-Базис". Первоначально юридическое лицо было зарегистрировано как ООО "Новостройка", но в 2015 г. оно сменило наименование. Фирма выступает застройщиком жилого дома в границах улиц Красногвардейской, Парижской Коммуны, Сергея Лазо, 8 Марта. Проектная декларация объекта представлена на официальном сайте строительной группы "Самара-Базис". Согласно "СПАРК-Интерфаксу", владеет обществом Татьяна Салмина (100%). Долей и руководящих постов в других организациях она не имеет.

Как стало известно в декабре 2017 г., ООО "Самара-Базис" Татьяны Салминой намерено реализовать новый девелоперский проект в Самаре. Общество готовит к застройке земельный участок на ул. Сергея Лазо, 9/7. Первыми это заметили жители Красноглинского района. Так, 23 ноября текущего года пользовательница соцсети Twitter обратилась к аккаунту департамента градостроительства Самары с просьбой не допустить высотного строительства у школы №27 в пос. Управленческий. ДГС в ответ заметил, что разрешение на строительство на данной площадке никому не выдавалось. Согласно информационному ресурсу ЕГРН, лишь 27 ноября текущего года "Самара-Базис" стал собственником площадки в 3084 кв. м.

Инициатива компании не понравилась местным чиновникам, которые рассчитывали построить на участке школу. Об этом заявил в начале декабря на встрече с врио губернатора Дмитрием Азаровым глава Красноглинского района Олег Комаров.

По его словам, "Самара-Базис" купил двухэтажный многоквартирный дом на пересечении улиц С.Лазо и Парижской Коммуны. Сегодня объект демонтирован. "Там хотят строить многоквартирный дом. Но у нас на данную площадку имеется утвержденный проект планировки территории, включающий новый корпус школы №27. Сейчас зарегистрировано право собственности на участок, который захватывает часть дороги от школы и парковки районной администрации. Мы подготовили иск по этому поводу, будем обращаться в суд, чтобы препятствовать застройке", - заверил Олег Комаров.

Источник "СО", знакомый с ситуацией, озвучивает версию, согласно которой, реальным бенефициаром нового "Самара-Базиса" является все тот же Валерий Ламонов. "Бизнесмен начинает работы, еще не получив разрешения на строительство. Причем с вовлечением земель, которые полагались для расширения и пристроя школы №27. Видимо, у него очень серьезная поддержка…" - удивляется собеседник "СО".

Разрешение на строительство компания получать не спешит. "Заявлений от юридических или физических лиц о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном на ул. С.Лазо, 9/7, в департамент не поступало", - уточнили в ДГС.

О том же говорят и в министерстве строительства Самарской области. "Заявление от застройщика об оказании государственной услуги по выдаче разрешения на строительство здания в Красноглинском районе Самары рядом со школой №27 в п. Управленческий (ул. Парижской Коммуны, 5а) в министерство не поступало", - прокомментировали в ведомстве.

Эксперты отмечают, что в настоящий момент нарушений в действиях "Самара-Базиса" нет. "Если участок принадлежит компании на праве собственности, то она имеет право вести подготовительные работы. Сюда входит установка ограждения, расчистка площадки от мусора и его вывоз. Нарушением будут являться начало строительных работ без получения соответствующего разрешения либо работ, которые не соответствуют видам разрешенного использования и территориальной зоне, в которой расположен участок. Сомневаюсь, что застройщик будет так неосторожен, учитывая уже начавшийся конфликт с администрацией района. Сам по себе ППТ, подготовленный чиновниками для площадки, не является основанием для невыдачи разрешения на строительство - территория находится в частной собственности. Таким образом, если компания получит разрешение на строительство, это подтвердит ее права на застройку", - говорит руководитель самарского филиала Московской коллегии адвокатов "Яковлев и Партнеры" Илья Плотников.

Получить комментарий Валерия Ламонова не удалось: его номер мобильного телефона не обслуживается. Связаться с Татьяной Салминой на момент сдачи номера "СО" также не смогло.