В Самаре врачи "скорой" спасали раненную ножом женщину

В субботу, 16 декабря, в первом часу ночи, по предварительным данным, в одной из квартир по пр. Кирова в Самаре понадобилась помощь женщине в возрасте около 60 лет, раненной ножом в область грудной клетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Прибывшие на вызов к пострадавшей врачи самарской "скорой" оказали ей помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...