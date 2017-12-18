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В Самаре врачи "скорой" спасали раненную ножом женщину

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 декабря, в первом часу ночи, по предварительным данным, в одной из квартир по пр. Кирова в Самаре понадобилась помощь женщине в возрасте около 60 лет, раненной ножом в область грудной клетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов к пострадавшей врачи самарской "скорой" оказали ей помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

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