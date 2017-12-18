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Суды Происшествия

Экс-доцента СамГМУ приговорили к четырем годам в колонии и штрафу за получение взяток от студентов

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Четыре года колонии общего режима, 600 тыс. руб. штрафа и двухлетний запрет на преподавательскую деятельность - такое наказание по недавно вступившему в силу приговору суда назначено бывшему доценту СамГМУ, 66-летней Людмиле Уксусовой, сообщает "Самарское обозрение".

Оперативные мероприятия в отношении Уксусовой, доцента и заведующей учебной частью кафедры общей и клинической патологии СамГМУ, полиция начала осуществлять в январе 2017 года. Сотрудники ОЭБиПК Ленинского района Самары установили, что в своем служебном кабинете в здании университета на ул. Арцыбушевской, 171 Уксусова взяла взятку в сумме 15 тыс. руб. у студентки Кирсановой, а затем поставила ей зачет без фактической проверки знаний по изучаемой дисциплине "Патологическая физиология". Аналогичные факты выявлены и в отношении студенток Новиковой и Кирсановой.

В феврале-марте 2017 г. в отношении Уксусовой были возбуждены первые уголовные дела по статьям "Служебный подлог" и "Получение взятки". На начало мая 2017 г., когда прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение по делу Уксусовой, ей вменялось в вину уже 29 эпизодов получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и столько же эпизодов служебного подлога.

В конце июля 2017 г. судья Ленинского райсуда Самары Любовь Морозова признала экс-доцента СамГМУ виновной в совершении инкриминируемых ей деяний и осудила ее к двум годам колонии со штрафом в сумме от 45 тыс. до 60 тыс. руб. за каждый эпизод получения взятки. По одному году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства Уксусова получила за каждый эпизод служебного подлога. После частичного сложения назначенных наказаний суд окончательно определил бывшей преподавательнице четыре года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в сумме 600 тыс. руб. и лишением права заниматься преподавательской деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях на срок два года.

Защита Уксусовой оспорила это решение в апелляционной инстанции Самарского областного суда, пересмотр приговора состоялся в конце ноября 2017 года. Адвокаты просили смягчить назначенное их клиентке наказание, ссылаясь на то, что суд первой инстанции не в полной мере учел данные о личности осужденной (в частности, ее пенсионный возраст и состояние здоровья), а также полное раскаяние и признание вины. В суд представлялись положительные характеристики с места работы и благодарственные письма от областного минздрава.

Помимо этого, защита настаивала на якобы имевшем место нарушении УПК: на момент поступления дела в суд в нем будто бы отсутствовало представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении обвиняемой, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Адвокат Людмилы Уксусовой Татьяна Калентьева также просила областной суд решить вопрос об арестованных денежных средствах, принадлежащих ее клиентке и находящихся на трех расчетных счетах в банках.

Если адвокаты фигурантки считали наказание слишком суровым, то прокуратура - напротив, чрезмерно мягким и требовала запрета на профессиональную деятельность сроком на три года. Кроме того, надзорное ведомство настаивало на том, чтобы исключить из приговора указание на фамилию некоего подельника Уксусовой и фразы, свидетельствующие о виновности данного лица, заменив конкретные ФИО на стандартную формулировку "лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство".

В итоге вышестоящая инстанция незначительно подкорректировала приговор в деталях, но в целом оставила его без изменений, сакцентировавшись на степени общественной опасности совершенных Уксусовой преступных деяний. Нарушений уголовно-процессуального законодательства областной суд не установил. Ходатайство обвиняемой о заключении досудебного соглашения было рассмотрено прокурором в соответствии с требованиями ст. 317.2 УПК РФ, и по результатам рассмотрения принято решение о его удовлетворении и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания. Факт получения обвиняемой копии представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания подтверждается распиской Уксусовой. Предусмотренный УПК РФ порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Уксусовой судом первой инстанции был соблюден. Доводы апелляционной жалобы защитника Калентьевой в этой части признаны судом вышестоящей инстанции несостоятельными.

Приговор незначительно подкорректирован в мелочах (например, слово "эпизоды" заменено словом "преступления"), но в целом остался без изменений и вступил в законную силу.

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Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:39 Экс-доцента СамГМУ приговорили к четырем годам в колонии и штрафу за получение взяток от студентов

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