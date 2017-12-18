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Преступления Происшествия

Самарец три года грабил хозяйку коттеджа, где работал охранником

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника службы охраны, похитившего у хозяйки частного дома часы и драгоценности на сумму более 3 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками органов внутренних дел, в период с весны 2014 г. по август 2017 г. 41-летний мужчина тайно похитил из дома, расположенного на 8 просеке в Самаре, имущество его владельцев.

Следователи установили, что на территории домовладения располагалась будка охраны, в которой посменно несли службу два сотрудника. В помещении на случай возникновения чрезвычайного происшествия находился магнитный ключ, с помощью которого открывалась дверь в частный дом.

По имеющимся у стражей правопорядка данным, злоумышленник, воспользовавшись тем, что его напарник спит и заведомо зная, что хозяева жилища отсутствуют, с помощью этого ключа проник в дом и похитил оттуда дорогостоящие часы и несколько ювелирных украшений. Установлено, что в течение указанного периода он совершал кражи четрые раза. Похищенным он в дальнейшем распорядился по своему личному усмотрению.

По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ "Кража", было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник полностью признал свою вину.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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