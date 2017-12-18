При пожаре в частном доме в Елховском районе погибла женщина

В воскресенье, 17 декабря, в 4:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Лесной в с. Пролейка Елховского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 50 кв. м. В тушении участвовали шесть человек, которые, используя две спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 4:55.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара погибла 82-летняя женщина.

Обстоятельства гибели пенсионерки устанавливаются. Также устанавливаются причины пожара и причиненный им ущерб.