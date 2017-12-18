Советник президента Владимир Толстой: "Современный мир требует высококультурных управленцев"

В выходные в Самаре прошел полуфинал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" по Приволжскому федеральному округу, на котором состоялась дискуссия "Портрет современного лидера: на кого рассчитываем в ближайшие 10 лет?" Советник президента РФ Владимир Толстой в своем выступлении подчеркнул, что управленцу необходимо иметь высокий культурный уровень и широкий кругозор.

"Культура - это не только балет, не только литература, не только искусство. Культура - это все, что нас окружает. Культура - это мы сами. Сложилось ошибочное представление, что культура ограничена отраслью, которой управляет Министерство культуры, - рассказал Владимир Толстой. - Знаю, что многие участники конкурса недоумевали, зачем им проходить тесты по истории, географии, литературе. Управленцам кажется, что тесты должны проявить их психологическую устойчивость и лидерские способности. Но этого недостаточно. Сегодняшний мир требует высококультурных управленцев, людей широких взглядов".

"У нас многие хорошо делают свою работу и видят только эту полянку перед собой. Или, например, "Ясную Поляну", - пошутил Владимир Толстой. - Я 20 лет возглавлял музей "Ясная Поляна" - место, где родился и почти всю жизнь прожил мой прапрадед Лев Николаевич Толстой. Это конкретное дело, я пришел туда, чтобы "Ясная Поляна" процветала. И видимо, это удалось, раз президент заметил и позвал в свою команду. Но важно смотреть шире. На любое дело нужно посмотреть не свысока, но так, чтобы видеть всю картину в целом".

"Важно и то, о чем говорил Дмитрий Игоревич, - обратился советник президента к высказыванию врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. - Важно, чтобы лидерская энергия носила созидательный, а не разрушительный характер. Это - тоже вопрос культуры, потому что именно внутренняя культура человека не позволяет пустить энергию в разрушительное русло.

В культуре на самом деле - огромная сила России. В чем Россия по-прежнему суперконкурентоспособна - это в уровне своей культуры. Это касается и культуры прошлых лет: у нас фантастическое достояние, наследие, которое надо беречь.

Мы вчера с Дмитрием Игоревичем говорили, как это важно. Так, исторические центры городов с точки зрения бизнеса, может быть, правильно было бы снести бульдозером и построить на этом месте огромные небоскребы, торговые центры. Но это значит стереть память прежних поколений. Экономически целесообразно, но безнравственно. И вот этот выбор должен делать в том числе и госслужащий, человек на любом уровне управления.

При огромном наследии, страна и в будущем нуждается в этой сфере. Нам нужны талантливые архитекторы, потому что нам важно жить в красивой среде. Среда формирует нас. Когда-то на факультете журналистики МГУ я писал довольно странную работу - исследовал творчество писателей с точки зрения их детства. Почему Кафка стал Кафкой, Лев Толстой - Львом Толстым, а Тургенев - Тургеневым. У них было разное детство. Поэтому они стали такими, какими стали. И наши дети вырастут такими, какой будет окружающая их действительность. Красивая архитектура, талантливая музыка, живопись - все это нужно, чтобы у человека выросла душа. Тогда он может стать управленцем любого уровня".