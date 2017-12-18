16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Делегация Самарской области принимает участие в Форуме ОНФ "Россия, устремленная в будущее" Советник президента Владимир Толстой: "Современный мир требует высококультурных управленцев" Зампредседателя Новокуйбышевского горсуда лишают ученой степени Правительство РФ добавит Самарской области более 20 млн руб. на обеспечение льготников лекарствами В Нижнем Новгороде и Самаре пройдет окружной полуфинал конкурса "Лидеры России"

Федеральная власть Власть и политика

Советник президента Владимир Толстой: "Современный мир требует высококультурных управленцев"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 406
Версия для печати

В выходные в Самаре прошел полуфинал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" по Приволжскому федеральному округу, на котором состоялась дискуссия "Портрет современного лидера: на кого рассчитываем в ближайшие 10 лет?" Советник президента РФ Владимир Толстой в своем выступлении подчеркнул, что управленцу необходимо иметь высокий культурный уровень и широкий кругозор.

Фото: Юлия Рубцова

"Культура - это не только балет, не только литература, не только искусство. Культура - это все, что нас окружает. Культура - это мы сами. Сложилось ошибочное представление, что культура ограничена отраслью, которой управляет Министерство культуры, - рассказал Владимир Толстой. - Знаю, что многие участники конкурса недоумевали, зачем им проходить тесты по истории, географии, литературе. Управленцам кажется, что тесты должны проявить их психологическую устойчивость и лидерские способности. Но этого недостаточно. Сегодняшний мир требует высококультурных управленцев, людей широких взглядов".

"У нас многие хорошо делают свою работу и видят только эту полянку перед собой. Или, например, "Ясную Поляну", - пошутил Владимир Толстой. - Я 20 лет возглавлял музей "Ясная Поляна" - место, где родился и почти всю жизнь прожил мой прапрадед Лев Николаевич Толстой. Это конкретное дело, я пришел туда, чтобы "Ясная Поляна" процветала. И видимо, это удалось, раз президент заметил и позвал в свою команду. Но важно смотреть шире. На любое дело нужно посмотреть не свысока, но так, чтобы видеть всю картину в целом".

"Важно и то, о чем говорил Дмитрий Игоревич, - обратился советник президента к высказыванию врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. - Важно, чтобы лидерская энергия носила созидательный, а не разрушительный характер. Это - тоже вопрос культуры, потому что именно внутренняя культура человека не позволяет пустить энергию в разрушительное русло.

В культуре на самом деле - огромная сила России. В чем Россия по-прежнему суперконкурентоспособна - это в уровне своей культуры. Это касается и культуры прошлых лет: у нас фантастическое достояние, наследие, которое надо беречь.

Мы вчера с Дмитрием Игоревичем говорили, как это важно. Так, исторические центры городов с точки зрения бизнеса, может быть, правильно было бы снести бульдозером и построить на этом месте огромные небоскребы, торговые центры. Но это значит стереть память прежних поколений. Экономически целесообразно, но безнравственно. И вот этот выбор должен делать в том числе и госслужащий, человек на любом уровне управления.

При огромном наследии, страна и в будущем нуждается в этой сфере. Нам нужны талантливые архитекторы, потому что нам важно жить в красивой среде. Среда формирует нас. Когда-то на факультете журналистики МГУ я писал довольно странную работу - исследовал творчество писателей с точки зрения их детства. Почему Кафка стал Кафкой, Лев Толстой - Львом Толстым, а Тургенев - Тургеневым. У них было разное детство. Поэтому они стали такими, какими стали. И наши дети вырастут такими, какой будет окружающая их действительность. Красивая архитектура, талантливая музыка, живопись - все это нужно, чтобы у человека выросла душа. Тогда он может стать управленцем любого уровня".

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Таже 12 декабря 2017 17:21 Начальник самарского управления Минюста переехал в Нижний Новгород

Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?

Dmitry Lakotsenin 26 октября 2017 10:06 Леонид Симановский: "Госдума дает рассрочку по доначисленным налогам и упрощает возврат налогов"

Вроде неплохая инициатива? Жизнь покажет.

Dmitry Lakotsenin 26 октября 2017 10:04 Судья, оправдавший экс-вице-президента ВККБ Олега Назарова, отозвал заявление о своей отставке

Много странного в этом деле.

Антон Задворнов 05 сентября 2017 11:48 В Самарском областном суде не нашлось места для стола прокурора

На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 12:11 В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры на 2017 год

Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.

Фото на сайте

Михаил Абызов ознакомился с работой стартап-центра Самарского университета

Михаил Абызов ознакомился с работой стартап-центра Самарского университета

Михаил Абызов посетил Международный институт рынка

Михаил Абызов посетил Международный институт рынка

Публичное совещание по вопросам правоприменительной практики надзорных органов Самарской области

Публичное совещание по вопросам правоприменительной практики надзорных органов Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31