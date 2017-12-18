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Общество

Архитектурный конкурс в Самаре выиграл автор памятников князю Владимиру и Калашникову

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подвели итоги открытого конкурса на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники, который в будущем может быть установлен около музея "Самара Космическая". Первое место занял Салават Щербаков (Москва).

Фото: samadm.ru

Памятник представляет собой многофигурную композицию. Участникам конкурса пришлось выполнить сложную и кропотливую работу, чтобы добиться портретного сходства исторических личностей, которые внесли большой вклад в развитие ракетно-космической отрасли и стояли у истоков мировой космонавтики. Среди них - фигуры основоположника практической космонавтики и главного организатора производства ракетно-космической техники СССР Сергея Королева, главного конструктора космических систем Валентина Глушко, генерального конструктора "ЦСКБ-Прогресс" Дмитрия Козлова, директора Куйбышевского моторостроительного завода (ныне ОАО "Кузнецов") Леонида Чечени и конструктора Ростислава Зеленева, ректора Куйбышевского авиационного института с 1956 по 1988 г. Виктора Лукачева. Увековечат и память Виктора Литвинова, который возглавлял авиационный завод, где производили Ил-2, а впоследствии стал директором "ЦСКБ-Прогресс".

Проектировщики также должны были предусмотреть озеленение территории, декоративное мощение, обустройство малых архитектурных форм, светильников.

По итогам открытого архитектурного конкурса 1 место - у Салавата Щербакова, академика Российской Академии Художеств (Москва), 2 место - у скульптора Карена Саркисова (Москва), 3 место - у академика Российской Академии Художеств Андрея Ковальчука.

Победитель получит премию 350 тыс. рублей; разработчик проекта, который занял второе место, - 250 тыс. руб., за третье место - 150 тыс. рублей.

Алексей Самарцев, руководитель управления главного архитектора администрации Самары: "Это работа очень сложная, далеко не каждый архитектор может сделать проект подобного уровня. Мы проводили несколько встреч с ветеранами ракетно-космической отрасли, консультировались с ними, и они предложили, кого именно необходимо включить в эту скульптурную композицию - отцов-основателей отечественной космонавтики".

Владимир Жуков, член Общественной палаты Самары, директор СРО проектировщиков и изыскателей: "Когда люди подходят к музею "Самара Космическая", к ракете - всегда напрашивается вопрос, а кто это все создал. Воплотить эту идею необходимо для жителей и гостей нашего города".

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