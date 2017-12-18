Для "Жигулевской долины" одобрено 19 проектов почти на 6 млрд рублей

Экспертный совет технопарков на территории Самарской области рассмотрел проекты компаний, претендующих на получение статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".
Об этом сообщает региональный минэкономразвития. Совет прошел под руководством врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко.
На заседании было рассмотрено 22 проекта, из которых 19 было принято.
Из них семь компаний будут работать в области информационных и телекоммуникационных технологий, четыре компании - в области транспорта и космических разработок, четыре компании - в сфере энергоэффективности и энергосбережения, три компании - в направлении "Химия и разработка новых материалов" и одна компания - в области биотехнологий и медицины.
За пятилетний срок реализации проектов, общая стоимость которых составит 5,6 млрд руб., планируется создать 1,9 тыс. рабочих мест, 90% процентов которых будет размещено на территории технопарка. Планируемая прибыль принятых проектов составит 771,6 млн руб., выручка - 6,4 млрд рублей.
В планах развития восьми компаний - выход на международные рынки.
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