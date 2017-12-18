В Самарской области столбик термометра местами опустится до -20 °C

В Самарской области в ближайшие дни ожидается похолодание, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 18 декабря, облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит -8 ... -13°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами гололедица.
Во вторник, 19 декабря, ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы похолодает от -10 до -15°C, местами до -20°C. Днем температура воздуха составит -8 ... -13°C.Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами гололедица.
В среду, 20 декабря, также ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит -12 ... -17°C, днем -7 ... -12°C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Местами гололедица.
Аналогичные погодные условия ожидаются и в четверг, 21 декабря.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.