В Самарской области столбик термометра местами опустится до -20 °C

В Самарской области в ближайшие дни ожидается похолодание, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 18 декабря, облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит -8 ... -13°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами гололедица.

Во вторник, 19 декабря, ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы похолодает от -10 до -15°C, местами до -20°C. Днем температура воздуха составит -8 ... -13°C.Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами гололедица.

В среду, 20 декабря, также ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит -12 ... -17°C, днем -7 ... -12°C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Местами гололедица.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в четверг, 21 декабря.