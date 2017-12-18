В самарском политехе состоялся традиционный межвузовский бал

В спорткомплексе Самарского политеха 16 декабря состоялся традиционный студенческий бал, в этот раз на тему "Времена года". В предновогоднюю сказку попали около 400 участников и приглашенных гостей.

Подготовка к балу длилась два месяца. Репетиции для всех желающих проходили несколько раз в неделю в культурно-молодежном центре опорного университета. На занятиях опытные педагоги помогли ребятам разучить более 30 историко-бытовых танцев - вальсов, полек, маршей и других.

Бал длился в течение пяти часов и включал четыре танцевальных тура. Для всех, кто выходил на паркет, был обязателен дресс-код: дамам полагалось нарядиться в вечерние платья в пол, кавалерам - в жилеты и галстуки, в дополнение к рубашкам и брюкам. Открывали программу показательный вальс и танец-шествие - полонез. Завершился праздник любимыми студенческими танцами - блюзом и турнидосом.

"Я впервые танцевала на балу политеха, и, честно говоря, это был лучший бал в моей жизни! - призналась студентка СГЭУ Екатерина Батуева. - Было приятно оказаться в атмосфере тепла и уюта, встретиться со старыми знакомыми и вспомнить любимые танцы. Огромное спасибо организаторам!"