В самарском политехе состоялся традиционный межвузовский бал

В спорткомплексе Самарского политеха 16 декабря состоялся традиционный студенческий бал, в этот раз на тему "Времена года". В предновогоднюю сказку попали около 400 участников и приглашенных гостей.
Подготовка к балу длилась два месяца. Репетиции для всех желающих проходили несколько раз в неделю в культурно-молодежном центре опорного университета. На занятиях опытные педагоги помогли ребятам разучить более 30 историко-бытовых танцев - вальсов, полек, маршей и других.
Бал длился в течение пяти часов и включал четыре танцевальных тура. Для всех, кто выходил на паркет, был обязателен дресс-код: дамам полагалось нарядиться в вечерние платья в пол, кавалерам - в жилеты и галстуки, в дополнение к рубашкам и брюкам. Открывали программу показательный вальс и танец-шествие - полонез. Завершился праздник любимыми студенческими танцами - блюзом и турнидосом.
"Я впервые танцевала на балу политеха, и, честно говоря, это был лучший бал в моей жизни! - призналась студентка СГЭУ Екатерина Батуева. - Было приятно оказаться в атмосфере тепла и уюта, встретиться со старыми знакомыми и вспомнить любимые танцы. Огромное спасибо организаторам!"
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.