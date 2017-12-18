Более 900 000 человек застраховано от онкологии в ВТБ Страхование

По итогам 2017 года количество застрахованных в компании ВТБ Страхование по программе "Управляй здоровьем!" на случай онкологических заболеваний превысило 900 тысяч человек.
Программа страхования предусматривает защиту в случае диагностирования онкологических и других серьезных заболеваний. Страховая защита включает полную организацию лечения: перепроверку диагноза, подбор клиники и врача в соответствии с конкретным видом заболевания, разработку плана лечения, оплату медицинских услуг на сумму до 7 млн рублей, а также единовременные выплаты до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранного варианта программы.
Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора компании ВТБ Страхование, прокомментировал: "К сожалению, онкология — одно из самых распространенных серьезных заболеваний в современном мире и, к счастью, в 90% случаях болезнь лечится, если правильно ее диагностировать на ранней стадии. Благодаря программе, заболевший не остается один на один со своей болезнью — мы сопровождаем его на каждом этапе и создаем условия для максимально эффективного лечения и обеспечения высокого качества жизни, направляя к врачам с мировым именем в крупнейшие федеральные центры страны, оказывая юридическую и психологическую поддержку".
Программы онкострахования доступны для людей в возрасте до 75 лет.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.