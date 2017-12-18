Более 900 000 человек застраховано от онкологии в ВТБ Страхование

По итогам 2017 года количество застрахованных в компании ВТБ Страхование по программе "Управляй здоровьем!" на случай онкологических заболеваний превысило 900 тысяч человек.

Программа страхования предусматривает защиту в случае диагностирования онкологических и других серьезных заболеваний. Страховая защита включает полную организацию лечения: перепроверку диагноза, подбор клиники и врача в соответствии с конкретным видом заболевания, разработку плана лечения, оплату медицинских услуг на сумму до 7 млн рублей, а также единовременные выплаты до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранного варианта программы.

Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора компании ВТБ Страхование, прокомментировал: "К сожалению, онкология — одно из самых распространенных серьезных заболеваний в современном мире и, к счастью, в 90% случаях болезнь лечится, если правильно ее диагностировать на ранней стадии. Благодаря программе, заболевший не остается один на один со своей болезнью — мы сопровождаем его на каждом этапе и создаем условия для максимально эффективного лечения и обеспечения высокого качества жизни, направляя к врачам с мировым именем в крупнейшие федеральные центры страны, оказывая юридическую и психологическую поддержку".

Программы онкострахования доступны для людей в возрасте до 75 лет.