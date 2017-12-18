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Страхование Финансы

Более 900 000 человек застраховано от онкологии в ВТБ Страхование

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2017 года количество застрахованных в компании ВТБ Страхование по программе "Управляй здоровьем!" на случай онкологических заболеваний превысило 900 тысяч человек.

Программа страхования предусматривает защиту в случае диагностирования онкологических и других серьезных заболеваний. Страховая защита включает полную организацию лечения: перепроверку диагноза, подбор клиники и врача в соответствии с конкретным видом заболевания, разработку плана лечения, оплату медицинских услуг на сумму до 7 млн рублей, а также единовременные выплаты до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранного варианта программы.

Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора компании ВТБ Страхование, прокомментировал: "К сожалению, онкология — одно из самых распространенных серьезных заболеваний в современном мире и, к счастью, в 90% случаях болезнь лечится, если правильно ее диагностировать на ранней стадии. Благодаря программе, заболевший не остается один на один со своей болезнью — мы сопровождаем его на каждом этапе и создаем условия для максимально эффективного лечения и обеспечения высокого качества жизни, направляя к врачам с мировым именем в крупнейшие федеральные центры страны, оказывая юридическую и психологическую поддержку".

Программы онкострахования доступны для людей в возрасте до 75 лет.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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