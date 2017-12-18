Заведующую детсадом №1 в Крутых Ключах привлекли к ответственности за проведение детских спектаклей

Прокуратура Красноглинского района Самары проверила соблюдение дошкольным учреждением требований законодательства, регулирующего вопросы сдачи муниципального имущества в аренду. В надзорное ведомство обратились родители, которые жаловались, что в детском саду проводятся спектакли, за которые взимается плата.

"В ходе проверки было установлено, что заведующая детским садом №1 допустила нарушение по ст. ГК РФ "Право оперативного управления", а также федерального закона "О некоммерческих организациях", - рассказал заместитель прокурора Красноглинского района Евгений Макаров. - Она не получила согласия собственника муниципального имущества и предоставила индивидуальному предпринимателю помещение детского сада для осуществления коммерческой деятельности по проведению спектакля либо театрализованной программы. Зал был передан в пользование без соответствующего договора аренды, а средства от проведения театрального представления на счета детского сада не поступали".

По выявленным нарушениям прокуратура района возбудила в отношении заведующей учреждения административное дело. Театрализованное представление, стоимость билета на которое составила 120 руб., вылилось для заведующей в штраф. По данным прокуратуры, он составит от 1% до 10% от стоимости оказанной услуги.

Кроме того, в адрес руководителя департамента образования Самары внесено представление.

Напомним, не так давно за подобные нарушения была привлечена к ответственности бывшая заведующая детским садом №1 Наталья Петрова. В итоге она уволилась по собственному желанию.