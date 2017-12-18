Заведующую детсадом №1 в Крутых Ключах привлекли к ответственности за проведение детских спектаклей

Прокуратура Красноглинского района Самары проверила соблюдение дошкольным учреждением требований законодательства, регулирующего вопросы сдачи муниципального имущества в аренду. В надзорное ведомство обратились родители, которые жаловались, что в детском саду проводятся спектакли, за которые взимается плата.
"В ходе проверки было установлено, что заведующая детским садом №1 допустила нарушение по ст. ГК РФ "Право оперативного управления", а также федерального закона "О некоммерческих организациях", - рассказал заместитель прокурора Красноглинского района Евгений Макаров. - Она не получила согласия собственника муниципального имущества и предоставила индивидуальному предпринимателю помещение детского сада для осуществления коммерческой деятельности по проведению спектакля либо театрализованной программы. Зал был передан в пользование без соответствующего договора аренды, а средства от проведения театрального представления на счета детского сада не поступали".
По выявленным нарушениям прокуратура района возбудила в отношении заведующей учреждения административное дело. Театрализованное представление, стоимость билета на которое составила 120 руб., вылилось для заведующей в штраф. По данным прокуратуры, он составит от 1% до 10% от стоимости оказанной услуги.
Кроме того, в адрес руководителя департамента образования Самары внесено представление.
Напомним, не так давно за подобные нарушения была привлечена к ответственности бывшая заведующая детским садом №1 Наталья Петрова. В итоге она уволилась по собственному желанию.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?