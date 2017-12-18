В Самаре неизвестный в маске вытащил из иномарки сумку с валютой

Днем 15 декабря в Октябрьском районе Самары неизвестный в маске разбил заднее стекло автомобиля Toyota Land Cruiser, который был припаркован недалеко от станции метро "Российская", и вытащил оттуда сумку. Оказалось, что она была набита валютой.

По данным источника в правоохранительных органах, потерпевший заявил о пропаже $35 тысяч и 23 тысяч евро. Деньги принадлежали 47-летнему директору одной из самарских фирм.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере", подозреваемых пока нет.