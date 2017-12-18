В Самаре неизвестный в маске вытащил из иномарки сумку с валютой

Днем 15 декабря в Октябрьском районе Самары неизвестный в маске разбил заднее стекло автомобиля Toyota Land Cruiser, который был припаркован недалеко от станции метро "Российская", и вытащил оттуда сумку. Оказалось, что она была набита валютой.
По данным источника в правоохранительных органах, потерпевший заявил о пропаже $35 тысяч и 23 тысяч евро. Деньги принадлежали 47-летнему директору одной из самарских фирм.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере", подозреваемых пока нет.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?