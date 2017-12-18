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ЖКХ и благоустройство Общество

Сергей Симак: "Версию о намыве песчаной косы под водозаборниками я не могу отбросить"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ситуацию с проблемами на самарском водозаборе прокомментировал Сергей Симак, председатель Центрального Совета "Российской Зеленой Лиги", проректор по научной работе Самарской государственной областной академии Наяновой.

"Донная шуга, несомненно, может образоваться в результате нарушения температурной стратификации воды, - поясняет эколог. - В норме летом вода на дне реки самая холодная, по мере снижения глубины ее температура повышается. Зимой все наоборот, ее температура повышается от поверхности, где она соприкасается с атмосферой, ко дну, где почва имеет незначительное, но все же плюсовое значение. И до тех пор, пока лед не встанет, возможны подобные аномалии, причиной которых могут стать различные конвекционные явления, как вариант - деятельность Жигулевской ГЭС. Повлиять на образование кристалликов льда могут десятые доли градуса. Однако версию о намыве песчаной косы под водозаборниками я не могу отбросить, но утверждать это без фото- и видеодоказательств не представляется возможным".

"Что касается риска для жизни водолазов, которым не разрешили погружаться в месте водозабора, могу сказать лишь то, что сегодня и Самарский государственный, и технический университеты имеют прототипы подводных роботов, на которых можно "навесить" как камеры, так и заборники для анализа проб воды. Разработчики обоих проектов, насколько мне известно, открыты к сотрудничеству. Добраться с этой техникой до места водозабора можно было бы на "воздушной подушке". СКС, чтобы исключить разного рода кривотолки, могли бы позаимствовать эту технику и тем самым документально подтвердили бы или опровергли существующие версии причин произошедшего", - считает Сергей Симак.

Напомним, с 16 на 17 декабря в результате образования шуги в толще воды реки Волги в районе водозабора насосно-фильтровальной станции №2 произошло забитие решеток на оголовках труб водозабора. По этой причине в воскресенье, 17 декабря, в Самаре наблюдались перебои с водоснабжением. В течение дня коммунальщикам удалось наладить работу НФС-2, но в ночь с 17 на 18 декабря ситуация повторилась.

В настоящее время, как заявил и.о. мэра Самары Владимир Василенко, система водоснабжения в городе восстановлена.

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