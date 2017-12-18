Сергей Симак: "Версию о намыве песчаной косы под водозаборниками я не могу отбросить"

Ситуацию с проблемами на самарском водозаборе прокомментировал Сергей Симак, председатель Центрального Совета "Российской Зеленой Лиги", проректор по научной работе Самарской государственной областной академии Наяновой.
"Донная шуга, несомненно, может образоваться в результате нарушения температурной стратификации воды, - поясняет эколог. - В норме летом вода на дне реки самая холодная, по мере снижения глубины ее температура повышается. Зимой все наоборот, ее температура повышается от поверхности, где она соприкасается с атмосферой, ко дну, где почва имеет незначительное, но все же плюсовое значение. И до тех пор, пока лед не встанет, возможны подобные аномалии, причиной которых могут стать различные конвекционные явления, как вариант - деятельность Жигулевской ГЭС. Повлиять на образование кристалликов льда могут десятые доли градуса. Однако версию о намыве песчаной косы под водозаборниками я не могу отбросить, но утверждать это без фото- и видеодоказательств не представляется возможным".
"Что касается риска для жизни водолазов, которым не разрешили погружаться в месте водозабора, могу сказать лишь то, что сегодня и Самарский государственный, и технический университеты имеют прототипы подводных роботов, на которых можно "навесить" как камеры, так и заборники для анализа проб воды. Разработчики обоих проектов, насколько мне известно, открыты к сотрудничеству. Добраться с этой техникой до места водозабора можно было бы на "воздушной подушке". СКС, чтобы исключить разного рода кривотолки, могли бы позаимствовать эту технику и тем самым документально подтвердили бы или опровергли существующие версии причин произошедшего", - считает Сергей Симак.
Напомним, с 16 на 17 декабря в результате образования шуги в толще воды реки Волги в районе водозабора насосно-фильтровальной станции №2 произошло забитие решеток на оголовках труб водозабора. По этой причине в воскресенье, 17 декабря, в Самаре наблюдались перебои с водоснабжением. В течение дня коммунальщикам удалось наладить работу НФС-2, но в ночь с 17 на 18 декабря ситуация повторилась.
В настоящее время, как заявил и.о. мэра Самары Владимир Василенко, система водоснабжения в городе восстановлена.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...