Сотрудники Росгвардии задержали в Отрадном мужчину в женской шубе, которая могла быть краденой

В Отрадном сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже шубы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На улице внимание правоохранителей привлек мужчина в женской шубе. Сотрудники вневедомственной охраны поинтересовались, все ли у него в порядке. В это время дежурный по городу сообщил, что из кафе на ул. Сабирзянова украли шубу и мобильный телефон.

Задержанным оказался ранее судимый за грабеж житель области. Во время опроса он удивился оперативности и бдительности сотрудников Росгвардии.

Сейчас мужчину проверяют на причастность к краже шубы и телефона.