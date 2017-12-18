Сотрудники Росгвардии задержали в Отрадном мужчину в женской шубе, которая могла быть краденой

В Отрадном сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже шубы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
На улице внимание правоохранителей привлек мужчина в женской шубе. Сотрудники вневедомственной охраны поинтересовались, все ли у него в порядке. В это время дежурный по городу сообщил, что из кафе на ул. Сабирзянова украли шубу и мобильный телефон.
Задержанным оказался ранее судимый за грабеж житель области. Во время опроса он удивился оперативности и бдительности сотрудников Росгвардии.
Сейчас мужчину проверяют на причастность к краже шубы и телефона.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?