На некоторых предприятиях Самары неправильно хранили ртуть, кислоты и другие опасные отходы

Куйбышевская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства об обращении с отходами на предприятиях водного, воздушного, железнодорожного транспорта и Самарской таможни, сообщил корреспонденту Волга Ньюс заместитель прокурора Виталий Лащенко.
По данным представителя надзорного ведомства, на некоторых предприятиях неправильно хранились отходы первого класса опасности, содержащие ртуть, а также второго класса опасности, содержащие особо ядовитые кислоты; также имелись факты несвоевременного вывоза отходов.
"Также установлены предприятия, не имеющие обученных безопасному обращению с отходами специалистов, не имеющие программ образования и утилизации отходов, - отметил Виталий Лащенко. - Информация об установленных нарушениях направлена в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности".
Кроме того, Куйбышевская транспортная прокуратура внесла руководителям предприятий представления об устранении нарушений.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.