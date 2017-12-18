На некоторых предприятиях Самары неправильно хранили ртуть, кислоты и другие опасные отходы

Куйбышевская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства об обращении с отходами на предприятиях водного, воздушного, железнодорожного транспорта и Самарской таможни, сообщил корреспонденту Волга Ньюс заместитель прокурора Виталий Лащенко.

По данным представителя надзорного ведомства, на некоторых предприятиях неправильно хранились отходы первого класса опасности, содержащие ртуть, а также второго класса опасности, содержащие особо ядовитые кислоты; также имелись факты несвоевременного вывоза отходов.

"Также установлены предприятия, не имеющие обученных безопасному обращению с отходами специалистов, не имеющие программ образования и утилизации отходов, - отметил Виталий Лащенко. - Информация об установленных нарушениях направлена в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности".

Кроме того, Куйбышевская транспортная прокуратура внесла руководителям предприятий представления об устранении нарушений.