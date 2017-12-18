Галина Андриянова озвучила предварительные итоги конкурса по отбору главы Самары

В понедельник, 18 декабря, председатель Самарской городской думы Галина Андриянова провела брифинг, на котором озвучила предварительные итоги конкурса по отбору кандидатур на пост главы Самары.

Галина Андриянова отметила, что несмотря на то, что до окончания приема документов осталось совсем немного времени, определенные выводы уже можно сделать.

"Конкурс вызвал широкий интерес как со стороны общественности, так и со стороны потенциальных участников. Если в 2015 году на пост главы претендовало восемь человек, то по состоянию на 15:00 сегодняшнего дня их 35, еще четыре человека подали документы и ждут их приема", - сказала Галина Андриянова.

Она также отметила, что среди претендентов есть представители всех политических партий. Уровень квалификации участников достаточно высок, большинство претендентов имеют профессиональный опыт на руководящих должностях. Более того, состав комиссии омолодился, появились участники, которым нет и 30 лет.

"Конечно, по итогам конкурса определится только один человек, но, вместе с тем, от всех претендентов мы получим идеи, которые могут быть использованы в дальнейшем развитии города. А сами участники конкурса фактически войдут в кадровый резерв города и области", - сказала Галина Андриянова.

Также в процессе общения с журналистами председатель гордумы отметила, что по сравнению с прошлым конкурсом в этом году процедура сбора документации проходит более открыто.

"В этом году список конкурсантов публикуется в режиме онлайн. Также кандидатам была предоставлена возможность пообщаться с представителями СМИ и рассказать свое видение развития города", - рассказала Галина Андриянова.