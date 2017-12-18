16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре может появиться коммуникационная площадка для обмена опытом между регионами В Самарской области отметили 100-летие органов ЗАГС Дмитрий Азаров встретился с будущими лидерами России Дмитрий Азаров поручил сотруднику Самарского университета разработать концепцию "Гагарин-центра" Дмитрий Азаров: "На следующей неделе в правительство будут назначены люди из других регионов"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров встретился с будущими лидерами России

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 386
Версия для печати

В понедельник, 18 декабря, в Самаре завершился окружной этап конкурса "Лидеры России". Перед началом церемонии врио губернатора Дмитрий Азаров встретился с полуфиналистами из Самарской области.

Дмитрий Азаров встретился с будущими лидерами России Дмитрий Азаров встретился с будущими лидерами России
Фото: Андрей Савельев

В диалоге с главой региона участвовали 48 конкурсантов, в их числе — сотрудники промышленных предприятий, бизнесмены, работники бюджетной сферы, молодые специалисты.

Глава региона подчеркнул, что общение с будущими лидерами выйдет за пределы конкурса, и предложил наладить системную совместную работу. Для этого он поручил руководителю управления кадровой политики администрации губернатора Самарской области Сергею Курсову собрать информацию у всех участников, выяснить их дальнейшие планы, пожелания и предложения.

По словам Дмитрия Азарова, многие молодые управленцы могут и готовы работать не только в органах государственной власти, но и в самых важных для региона сферах: внедрение инновационного производства, развитие и поддержка бизнеса и многих других.

"Мы постараемся организовать работу так, чтобы наше общение было постоянным. Ключевой показатель лидера — это мотивация. Главное — что у вас есть желание развиваться, доказывать, совершенствоваться, преодолевать себя, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — При вашей заинтересованности у нас многое может получиться: со одной стороны, создание экосистемы для развития предпринимательства, с другой — внедрение современных технологий госуправления".

Встреча проходила в формате открытого диалога. Сотрудник РКЦ "Прогресс" Виталий Матвеев предложил строить воспитание подрастающего поколения на идеях космоса. "Космос — это средоточие особой культуры и инноваций. Необходимо популяризировать идею космоса с детского сада, не говоря уж о школе и вузе. Это могут быть утренники, классные часы в школах и даже специальные секции", — подсказал молодой человек.

Дмитрий Азаров предложение принял и добавил, что подобные технологии уже работают в регионе. "Недавно мы открывали детский сад "Янтарик" в микрорайоне Крутые Ключи. Оборудовать его в соответствии с космической тематикой нам помогут ведущие предприятия отрасли", — сказал глава региона.

Сотрудник завода "Волгацеммаш" Дмитрий Обливанцев поднял вопросы, волнующие бизнесменов. "Наше предприятие занимается модернизацией производства, но средств на развитие не всегда хватает. В этой связи хочется пожелать, чтобы контрольно-надзорные органы с пониманием относились к проблемам бизнеса и не чинили препятствий в его деятельности", — сказал Обливанцев.

Дмитрий Азаров подчеркнул: работа по поддержке предпринимательства ведется и принимает системный характер. Напомним, в ноябре в Самаре состоялась встреча предпринимателей региона с министром РФ по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, в рамках которой обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса и надзорных органов. А в октябре проходила конференция по социальному партнерству, посвященная этому вопросу. Также в регионе усилена работа по борьбе с теневой экономикой.

Также участники встречи поднимали вопросы разработки программы импортозамещения, работы детских садов и интерактивных библиотек, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:31 Дмитрий Азаров: "Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком"

Будем посмотреть. Улыбнуло.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:30 Решения по благоустройству будут приниматься только с учетом мнения жителей

Традиция без учета мнения людей зарывать подземные переходы на Мехзаводе и пускать городской транспорт под жилыми домами))

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:27 В Самаре разработали проект реставрации хоральной синагоги

В который раз? Будем надеяться на лучшее.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:25 Реставрацию Коммерческого клуба завершат весной 2018 года

Посмотрим как после Эшелъ дело пойдет.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 10:59 В СамГТУ будут готовить инженеров-реставраторов

Важное для самарской школы реставраторов решение.

Фото на сайте

Накануне Дня конституции Дмитрий Азаров вручил государственные награды

Накануне Дня конституции Дмитрий Азаров вручил государственные награды

В Самаре почтили память Героев Отечества

В Самаре почтили память Героев Отечества

Совещание с главами городов и районов области

Совещание с главами городов и районов области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31