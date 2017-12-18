Прокуратура обнаружила, что МП "Благоустройство" плохо чистило улицы в Промышленном районе

Прокуратура Промышленного района Самары при проверке обнаружила нарушения, допущенные МП Самары "Благоустройство", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Так, по следующим адресам: пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой; ул. 22 Партсъезда от Московского шоссе до пр. Карла Маркса; пр. Карла Маркса от ул. 22 Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной; ул. Молодежная от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова; ул. Бубнова от ул. Молодежной до Московского шоссе; ул. Ново-Вокзальная от Московского шоссе до ул. Фадеева; ул. Ново-Вокзальная от ул. Нагорной до ул. Ставропольской; ул. Калинина от ул. Физкультурной до ул. Вольской в Самаре - сужена проезжая часть, а также сформированы снежные валы на дороге и обочинах.
Кроме того, нерегулируемые пешеходные переходы напротив дома №4 по ул. Бубнова; дома №215 по ул. Ново-Вокзальной; на пересечении улиц Калинина и Вольской, а также остановка общественного транспорта в районе дома №1 по ул. Молодежной не расчищены от снега и наледи, а возле перехода и остановки тоже есть снежные валы.
Для устранения этих нарушений прокуратура района внесла в адрес директора МП "Благоустройство" представление, которое находится в стадии рассмотрения.
Кроме того, копии материалов проверки направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для решения вопроса о возбуждении административного дела в отношении должностных лиц МП.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...