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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура обнаружила, что МП "Благоустройство" плохо чистило улицы в Промышленном районе

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары при проверке обнаружила нарушения, допущенные МП Самары "Благоустройство", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, по следующим адресам: пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой; ул. 22 Партсъезда от Московского шоссе до пр. Карла Маркса; пр. Карла Маркса от ул. 22 Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной; ул. Молодежная от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова; ул. Бубнова от ул. Молодежной до Московского шоссе; ул. Ново-Вокзальная от Московского шоссе до ул. Фадеева; ул. Ново-Вокзальная от ул. Нагорной до ул. Ставропольской; ул. Калинина от ул. Физкультурной до ул. Вольской в Самаре - сужена проезжая часть, а также сформированы снежные валы на дороге и обочинах.

Кроме того, нерегулируемые пешеходные переходы напротив дома №4 по ул. Бубнова; дома №215 по ул. Ново-Вокзальной; на пересечении улиц Калинина и Вольской, а также остановка общественного транспорта в районе дома №1 по ул. Молодежной не расчищены от снега и наледи, а возле перехода и остановки тоже есть снежные валы.

Для устранения этих нарушений прокуратура района внесла в адрес директора МП "Благоустройство" представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, копии материалов проверки направлены в ОГИБДД УМВД России по Самаре для решения вопроса о возбуждении административного дела в отношении должностных лиц МП.

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