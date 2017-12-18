Житель Шигонского района получил три года колонии за нападение с ножом во время пьяной ссоры

В Шигонском районе суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в умышленном причинении тяжких травм с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, 9 октября 2017 г. пьяный сельчанин в своем доме в с. Новое Белоключье во время ссоры нанес потерпевшему ножом проникающие ранения грудной клетки и брюшной полости с повреждением внутренних органов.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!