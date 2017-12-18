Житель Шигонского района получил три года колонии за нападение с ножом во время пьяной ссоры

В Шигонском районе суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в умышленном причинении тяжких травм с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 9 октября 2017 г. пьяный сельчанин в своем доме в с. Новое Белоключье во время ссоры нанес потерпевшему ножом проникающие ранения грудной клетки и брюшной полости с повреждением внутренних органов.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.