В Самарской области отметили 100-летие органов ЗАГС

В понедельник, 18 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета прошло мероприятие, посвященное вековому юбилею со дня образования органов ЗАГС России. В торжестве принял участие врио губернатора Дмитрий Азаров.

Гостями юбилея стали работники и ветераны службы ЗАГС, также в театр пригласили семейные пары, прожившие вместе не один десяток лет. "28 октября 1967 года в Самаре было очень тепло, +23. Виктор — в легком костюме, я — в воздушном платье. Около ЗАГСа многочисленные родственники и друзья… Это было торжественно и незабываемо", — так вспоминает день бракосочетания Валентина Саблина.

Спустя полвека "прогрессовцы" Виктор и Валентина Саблины вновь переступили порог ЗАГСа. На этот раз в не менее торжественной обстановке их поздравили с "золотой" свадьбой. "Чтобы прожить вместе 50 лет, надо любить друг друга", — раскрывает секрет крепкой семьи Валентина Ивановна Саблина. "…Уважать и ценить", — добавляет Виктор Петрович.

Супруги рассказывают, что ежегодно в день свадьбы открывают семейный альбом и вспоминают октябрьский день 1967-го. И, конечно, работников ЗАГС, благодаря которым день свадьбы навсегда остался в их памяти.

Супруги Саблины не одиноки. Как отметил, поздравляя работников ЗАГС, Дмитрий Азаров, у миллионов людей самые приятные, самые важные воспоминания в жизни связаны с органами ЗАГС.

"Много людей помнят сотрудников ЗАГС, которые регистрировали брак, оформляли детей. Помнят всю жизнь. То добро, которое вы дарите людям, сторицей вам возвращается любовью и уважением. Уверен, что органы ЗАГС и дальше будут работать в самых отдаленных населенных пунктах нашего региона, даря радость, даря надежду на будущее каждому гражданину Российской Федерации, который живет в Самарской области", — сказал глава региона.

"Вы — очень ответственные и очень-очень небезразличные люди, — поддержала врио руководителя управления записи актов гражданского состояния Самарской области Екатерина Мельник. — Дорогие коллеги, пусть и впредь добросовестное отношение к делу, новаторство, ориентированность на результат, внимательное отношение к людям будут главными в нашей работе".

Было отмечено, что укрепление семьи имеет ключевое значение для настоящего и будущего России и требует системной, согласованной работы органов власти всех уровней. И в этой связи у органов ЗАГС — особая миссия.

"Вы знаете о внимании, которое институту семьи, материнства и детства, традициям, формирующим нашу нацию, уделяет президент страны Владимир Владимирович Путин. Его новые инициативы, направленные на развитие семьи, на повышение рождаемости, нашли самый широкий отклик в душах граждан России", — сказал Дмитрий Азаров.

Одна из масштабных задач, которая в настоящее время стоит перед органами ЗАГС, — создание единого государственного реестра. Только в Самарской области к 2020 году с бумажных носителей в электронную форму должно быть переведены 10 млн 672 тыс. записей актов гражданского состояния. На базе этих сведений будет формироваться единый регистр населения России. Как отметил Дмитрий Азаров, эта задача для страны — основополагающая.

В ходе мероприятия глава региона также вручил награды сотрудникам ведомства. Заслуженным работником органов государственной власти Самарской области стала руководитель тольяттинского Дворца бракосочетаний Наталия Тихонова.

"Органы ЗАГС — это наш труд, наша судьба, наша жизнь. Мы выполняем особую миссию", — сказала она, получая награду.

Десять лет назад в органы ЗАГС пришла Елена Лаврентьева. "Было огромное желание реализовать себя, дарить любовь людям, решать проблемы конкретного человека", — призналась она. Сейчас Елена — начальник отдела записи актов гражданского состояния Октябрьска и обладатель почетной грамоты губернатора.