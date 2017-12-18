Вадим Михеев: "Основные принципы кампании по выборам президента страны - легитимность и законность"

В понедельник, 18 декабря, официально опубликовано решение Совета Федерации о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года. Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев на специальной пресс-конференции для региональных СМИ рассказал о подготовке губернии к предстоящей кампании.

Председатель облизбиркома пояснил: потенциальные кандидаты в президенты с сегодняшнего дня могут подавать в ЦИК документы о выдвижении. Для того чтобы быть зарегистрированным в порядке самовыдвижения, кандидату необходимо представить в ЦИК 300 тыс. подписей избирателей, для выдвижения от зарегистрированных политических партий (их 67) необходимо представить в избирком 100 тыс. подписей.

Представители четырех парламентских партий ("Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР) освобождены от процедуры сбора подписей. Регистрация кандидатов должна быть завершена до 10 февраля 2018 года.

Вадим Михеев сообщил, что на территории региона работают 47 территориальных и 1767 участковых избирательных комиссий. По словам Михеева, сейчас одна из главных задач для участковых комиссий - выверка списка избирателей.

Параллельно избиркомы в рамках подготовки выборов президента будут проводить информационно-разъяснительную деятельность с населением с использованием аудио- и видеороликов в СМИ и наружных рекламных конструкций. Кроме того, как отмечает председатель облизбиркома, члены участковых комиссий должны будут провести поквартирный обход избирателей.

Впервые на этих выборах избирателям будет предоставлена возможность проголосовать на любом избирательном участке по месту нахождения, а не по месту регистрации. ЦИК решил отказаться и от так называемых открепительных удостоверений. Как пояснил Вадим Михеев, использование открепительных удостоверений вызывало множество нареканий со стороны участников избирательного процесса.

18 марта большое внимание будет уделено обеспечению прозрачности как хода голосования, так и подсчета голосов - на всех участках будет организовано видеонаблюдение. Кроме того, помимо наблюдателей от кандидатов, на избирательных участках смогут присутствовать общественные наблюдатели. Соответствующее соглашение было подписано в прошлую пятницу между облизбиркомом и региональной Общественной палатой.

"Основные принципы кампании по выборам президента страны - легитимность и законность", - резюмировал Вадим Михеев.