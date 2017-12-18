"ПТС" просит самарцев быть осторожными при пользовании горячей водой

В связи с похолоданием и повышением температуры теплоносителя существует вероятность поступления в краны жителей города горячей воды излишней температуры. Об этом сообщают в ОАО "Предприятие тепловых сетей".

"Высокая температура горячей воды при неосторожном использовании может привести к термическим ожогам, - говорится в сообщении. - Убедительно просим самарцев максимально осторожно обращаться с горячей водой и не разрешать пользоваться системой горячего водоснабжения детям без присмотра взрослых".