Кандидат на пост главы Самары Дмитрий Яковенко: "Необходимо срочно заняться проблемами муниципального транспорта"

Документы на пост главы Самары подал замдиректора департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий Яковенко. Известный в регионе специалист финансовой сферы рассказал, зачем хочет вернуться из Москвы и какие проблемы считает первоочередными.

- Что вас сподвигло подать заявку на конкурс?

- Почему бы нет. Пять с половиной лет я занимался финконтролем в мэрии Самары. Возможно, более объективной информации по муниципальной экономике нет ни у кого. Что касается бюджетной политики - у меня есть опыт работы в областном правительстве и на моем нынешнем месте.

- Это ваши преимущества, сильные стороны, а в чем мотивация?

- Я люблю Самару, люблю регион. Чувствую, что могу принести пользу.

- Вы с кем-то советовались в области?

- Нет. Не советовался. Я нахожусь в Москве.

- Планируете лично присутствовать на конкурсе?

- Да. Я уже договорился об отгуле.

- Каким проблемами занялись бы в первую очередь, если бы вас утвердили главой города?

- Прежде всего, муниципальным транспортом. Себестоимость проезда в нем в два раза выше, чем у частников. У МП - высокие издержки: когда деньги общие, экономить их получается плохо. Нынешняя ситуация, когда муниципальные перевозчики находятся в предбанкротном состоянии, не может длиться долго. Без радикальных изменений тут не обойтись.

В России уже есть примеры приватизации муниципальных транспортных предприятий. Самара может прийти к этому варианту уже в следующем году. Но это нужно обсуждать, рассматривать различные сценарии.

На втором месте по проблемности - система ЖКХ.

В остальных сферах не настолько все плохо. В городе развита социальная инфраструктура, хороша экономика, если не считать неэффективного муниципального сектора.