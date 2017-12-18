Кандидат на пост главы Самары Дмитрий Яковенко: "Необходимо срочно заняться проблемами муниципального транспорта"

Документы на пост главы Самары подал замдиректора департамента правового обеспечения и контроля Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий Яковенко. Известный в регионе специалист финансовой сферы рассказал, зачем хочет вернуться из Москвы и какие проблемы считает первоочередными.
- Что вас сподвигло подать заявку на конкурс?
- Почему бы нет. Пять с половиной лет я занимался финконтролем в мэрии Самары. Возможно, более объективной информации по муниципальной экономике нет ни у кого. Что касается бюджетной политики - у меня есть опыт работы в областном правительстве и на моем нынешнем месте.
- Это ваши преимущества, сильные стороны, а в чем мотивация?
- Я люблю Самару, люблю регион. Чувствую, что могу принести пользу.
- Вы с кем-то советовались в области?
- Нет. Не советовался. Я нахожусь в Москве.
- Планируете лично присутствовать на конкурсе?
- Да. Я уже договорился об отгуле.
- Каким проблемами занялись бы в первую очередь, если бы вас утвердили главой города?
- Прежде всего, муниципальным транспортом. Себестоимость проезда в нем в два раза выше, чем у частников. У МП - высокие издержки: когда деньги общие, экономить их получается плохо. Нынешняя ситуация, когда муниципальные перевозчики находятся в предбанкротном состоянии, не может длиться долго. Без радикальных изменений тут не обойтись.
В России уже есть примеры приватизации муниципальных транспортных предприятий. Самара может прийти к этому варианту уже в следующем году. Но это нужно обсуждать, рассматривать различные сценарии.
На втором месте по проблемности - система ЖКХ.
В остальных сферах не настолько все плохо. В городе развита социальная инфраструктура, хороша экономика, если не считать неэффективного муниципального сектора.
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Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.