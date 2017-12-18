Тольяттинская яхтсменка Диана Сабирова завоевала "серебро" молодежного чемпионата мира

В Китае завершился 47-й молодежный чемпионат мира по парусному спорту.

Воспитанница СШОР №1, тольяттинка Диана Сабирова, выступая в экипаже с Зоей Новиковой из Санкт-Петербурга, завоевала серебряную медаль в классе яхт "29er".

Это лучший результат российской сборной в данном классе за всю историю молодежных чемпионатов мира, сообщает министерство спорта Самарской области.