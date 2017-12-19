В Тольятти на ул. Коммунальной обнаружено тело мужчины с признаками травмы головы

В понедельник, 18 декабря, вечером, на ул. Коммунальной в Автозаводском районе было обнаружено тело мужчины с признаками черепно-мозговой травмы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Не исключается, что мужчина мог получить травму в результате ДТП.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???