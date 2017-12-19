В Тольятти на ул. Коммунальной обнаружено тело мужчины с признаками травмы головы

В понедельник, 18 декабря, вечером, на ул. Коммунальной в Автозаводском районе было обнаружено тело мужчины с признаками черепно-мозговой травмы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Не исключается, что мужчина мог получить травму в результате ДТП.