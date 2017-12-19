В с. Богатое тушили пожар на зерносушилке

В понедельник, 18 декабря, в 16:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Заводская в с. Богатое, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела зерносушилка и зерно на площади 30 кв. метров. 14 человек с применением четырех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 16:41.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.