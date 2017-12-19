Юная певица из Новокуйбышевска выступит в новогоднем эфире НТВ

12-летняя Диана Мещерякова из Новокуйбышевска споет для россиян в эфире телеканала НТВ в программе "Рождественская песенка года", пишет samara.kp.ru.

По словам мамы юной певицы Валентины Мещеряковой, этим летом Диана попала в проект Академии Игоря Крутого "Битва Талантов" на Муз-ТВ. В кастингах участвовало порядка 600 детей, прошли только 68, и Диана стала одной из них. Благодаря проекту девочка и попала в новогодний эфир НТВ.

"Осенью, узнав, что в Самаре открывается филиал Академии Игоря Крутого, мы тут же позвонили и предварительно записались на кастинг для поступления в Академию. Через несколько недель нам и другим детям Самары позвонили и предложили прислать видео для отбора представителей Самарской области на "Рождественскую песенку года", - рассказывает Валентина Мещерякова.

Все видеоматериалы были отправлены в Москву, где по итогам серьезного отбора выбрали только двух девочек: Милану Иванову и Диану Мещерякову.

"Ребенок получил незабываемые впечатления, окунувшись в закулисную жизнь, пообщавшись с артистами. Эмоции переполняли еще долгое время после мероприятия", - делятся родители.

В составе хора Игоря Крутого для новогоднего эфира девочки спели песню "Снежинка" вместе с певицей Юлианной Карауловой.

В концерте также участвовали такие звезды, как Натан Рыбак, Ирина Дубцова, Нюша, Алсу, Жасмин, группы Pizza, MBand, Бандерос и другие. Увидеть Диану на НТВ можно будет 6 января.