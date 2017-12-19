Юная певица из Новокуйбышевска выступит в новогоднем эфире НТВ

12-летняя Диана Мещерякова из Новокуйбышевска споет для россиян в эфире телеканала НТВ в программе "Рождественская песенка года", пишет samara.kp.ru.
По словам мамы юной певицы Валентины Мещеряковой, этим летом Диана попала в проект Академии Игоря Крутого "Битва Талантов" на Муз-ТВ. В кастингах участвовало порядка 600 детей, прошли только 68, и Диана стала одной из них. Благодаря проекту девочка и попала в новогодний эфир НТВ.
"Осенью, узнав, что в Самаре открывается филиал Академии Игоря Крутого, мы тут же позвонили и предварительно записались на кастинг для поступления в Академию. Через несколько недель нам и другим детям Самары позвонили и предложили прислать видео для отбора представителей Самарской области на "Рождественскую песенку года", - рассказывает Валентина Мещерякова.
Все видеоматериалы были отправлены в Москву, где по итогам серьезного отбора выбрали только двух девочек: Милану Иванову и Диану Мещерякову.
"Ребенок получил незабываемые впечатления, окунувшись в закулисную жизнь, пообщавшись с артистами. Эмоции переполняли еще долгое время после мероприятия", - делятся родители.
В составе хора Игоря Крутого для новогоднего эфира девочки спели песню "Снежинка" вместе с певицей Юлианной Карауловой.
В концерте также участвовали такие звезды, как Натан Рыбак, Ирина Дубцова, Нюша, Алсу, Жасмин, группы Pizza, MBand, Бандерос и другие. Увидеть Диану на НТВ можно будет 6 января.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,
Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.