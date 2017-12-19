Самарская область создает условия для привлечения и развития инвесторов

По итогам 2017 года падение инвестиций в Самарской области, скорее всего, приостановится. Об этом говорит статистика. Так, если за первые девять месяцев снижение составляло 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то сейчас показатель снизился до 5,5%. Учитывая, что год еще не завершен и ряд проектов на стадии запуска, цифра будет еще меньше.

Минэкономразвития региона сегодня активно участвует в привлечении инвестиций в разных сферах: в секторе малого и среднего бизнеса, нефтехимии и химии, переработки агропродукции и производства продуктов питания. Особое внимание уделяется привлечению инвестиций в развитие торговой и дорожной инфраструктуры, энергетического строительства и строительства спортобъектов.

Инвесторам оказывают содействие в решении вопросов, которые могут возникнуть на любом этапе реализации проекта, в том числе на стадии формирования концепции, определения структуры и объема финансирования, подборки земельных участков и т.д.

Успешность работы инвесторов в регионе во многом определяют географическое положение, численность населения, развитая транспортная сеть и инфраструктура, наличие квалифицированных кадров, а также открытый диалог бизнеса и власти.

Так, свой выбор в пользу Самарской области недавно сделал инвестор из Китая. Компания планирует разместить на территории одного из индустриальных парков региона производство светодиодных осветительных изделий. Подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.

В особой экономической зоне "Тольятти" в тестовом режиме начала работать "Тольяттинская бумажная фабрика". Это первое предприятие в Самарской области, ориентированное на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и картона для гофроупаковки.

25 млн рублей составят инвестиции очередного, 19-го, резидента территории опережающего развития - компании ООО "ЛЕВАНТО", которая займется производством кожгалантерейных изделий на территории Тольятти.

Одним из примеров успешного инвестора стал филиал "Балтика-Самара" - один из восьми заводов компании "Балтика", входящих в Carlsberg Group.

Общий объем инвестиций в самарский филиал составил около 6,3 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей - за последние пять лет.

Сегодня мощность завода составляет 7,2 млн гектолитров пива в год. На предприятии действуют шесть линий розлива продукции. В 2017 году на заводе запущено производство безалкогольного пива, обновлены биологические очистные сооружения и складские помещения.

Филиал "Балтика-Самара" обеспечивает рабочими местами более 600 человек - это жители Самары и области.

В планах компании модернизация производственных процессов, направленных на снижение экологического воздействия на окружающую среду, повышение безопасности и охраны труда на производстве, совершенствование системы контроля качества продукции. По словам директора филиала "Балтика-Самара" Сергея Щекина, инвестиционная деятельность в Самарской области будет продолжена.