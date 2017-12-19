Гимназии и лицеи Самары опубликовали реестры поступивших заявлений о зачислении в первый класс

Более 3,6 тыс. заявлений подано в лицеи и гимназии Самары, которые принимают детей с территории всего города.
Напомним, прием заявлений начался в 9 часов утра 15 декабря. Как сообщили в департаменте информационных технологий и связи Самарской области, технологически весь процесс прошел успешно. "Прием заявлений продолжается несколько дней, но, естественно, на места могут рассчитывать те, кто подал заявки в первые минуты", - отметили в департаменте.
Уже после 13 часов 15 декабря гимназия и лицей на своих сайтах опубликовали реестры поступивших заявлений о зачислении в первый класс. С 18 по 20 декабря родителям предстоит лично принести подтверждающие документы в учебные заведения.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?