Гимназии и лицеи Самары опубликовали реестры поступивших заявлений о зачислении в первый класс

Более 3,6 тыс. заявлений подано в лицеи и гимназии Самары, которые принимают детей с территории всего города.

Напомним, прием заявлений начался в 9 часов утра 15 декабря. Как сообщили в департаменте информационных технологий и связи Самарской области, технологически весь процесс прошел успешно. "Прием заявлений продолжается несколько дней, но, естественно, на места могут рассчитывать те, кто подал заявки в первые минуты", - отметили в департаменте.

Уже после 13 часов 15 декабря гимназия и лицей на своих сайтах опубликовали реестры поступивших заявлений о зачислении в первый класс. С 18 по 20 декабря родителям предстоит лично принести подтверждающие документы в учебные заведения.