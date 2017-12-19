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Образование Общество

Гимназии и лицеи Самары опубликовали реестры поступивших заявлений о зачислении в первый класс

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 3,6 тыс. заявлений подано в лицеи и гимназии Самары, которые принимают детей с территории всего города.

Напомним, прием заявлений начался в 9 часов утра 15 декабря. Как сообщили в департаменте информационных технологий и связи Самарской области, технологически весь процесс прошел успешно. "Прием заявлений продолжается несколько дней, но, естественно, на места могут рассчитывать те, кто подал заявки в первые минуты", - отметили в департаменте.

Уже после 13 часов 15 декабря гимназия и лицей на своих сайтах опубликовали реестры поступивших заявлений о зачислении в первый класс. С 18 по 20 декабря родителям предстоит лично принести подтверждающие документы в учебные заведения.

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