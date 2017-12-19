Виталий Батрак: "Более 90% банковских операций совершается онлайн"

Банкинг стал настолько привычным делом, что сегодня уже трудно себе представить, как мы без него обходились раньше. Об особенностях и преимуществах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Волга Ньюс рассказал управляющий филиалом "Самарский" банка "Российский капитал" Виталий Батрак.

- Сегодня банки все большее внимание уделяют развитию дистанционных сервисов. С чем это связано?

- Мы живем в век интернет-технологий, и сегодняшним клиентам банка важно быть на связи со своим финансовым партнером 24 часа в сутки. Конкуренция на рынке банковских услуг очень высока, и если вы не удовлетворяете потребности своих клиентов, не обеспечиваете им удобный и, главное, быстрый доступ к финансовым услугам - вы очень легко можете их потерять. Сервисы ДБО позволяют клиентам экономить время, а банкам - сокращать издержки, при этом сервисы ДБО помогают банку активно продавать финансовые продукты и услуги.

- Какая доля ваших клиентов пользуется дистанционными сервисами?

- Сервисы ДБО становятся все более популярными среди клиентов нашего банка, количество пользователей растет. Мы уделяем большое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания. Задача - быть на уровне самых продвинутых, с точки зрения технологий, игроков рынка. Мы идем в digital.

Не так давно мы запустили обновленную систему дистанционного банковского обслуживания для клиентов физических лиц. В обновленной версии расширен функционал системы, предусмотрен удобный, интуитивно понятный интерфейс, а также появилось мобильное приложение на платформах iOS и Android. Теперь клиентам банка доступны новые дистанционные сервисы для осуществления денежных переводов, платежей, открытия и пополнения вкладов, открытия текущих счетов, поиска и оплаты ГИС ГМП и ГИС ЖКХ, переводов с карту на карту.

- А для клиентов из числа юридических лиц у вас есть онлайн-сервисы?

- Юридическим лицам доступно несколько каналов дистанционного обслуживания: интернет-банк "РК Бизнес Онлайн", мобильный банк "РК Бизнес Мобайл" и система для холдингов "РК Корпорация". Мы постоянно расширяем возможности наших систем ДБО. Например, в сентябре внедрили технологию 1С DirectBank. Сервис дает возможность клиентам банка отправлять платежные поручения и просматривать выписки напрямую в бухгалтерской системе 1С: Предприятие. 1С DirectBank предоставляется бесплатно и доступен всем клиентам, подключившим "РК Бизнес Онлайн". В ноябре запустили обновленное мобильное приложение "РК Бизнес Мобайл". В новой версии полностью изменен дизайн и существенно повышена безопасность приложения. Также появились новые возможности - теперь клиенты могут отправлять выписки на электронную почту, просматривать реквизиты счета и направлять их контрагентам. Приложение стало удобнее и проще в использовании, добавлена возможность позвонить в банк из приложения. В "РК Бизнес Мобайл" реализованы как информационные, так и платежные сервисы, в том числе оформление платежных поручений, акцепт платежей, отправка писем в банк. "РК Корпорация" будет удобна для крупных корпоративных клиентов, имеющих дочерние или аффилированные компании. Система позволяет централизовано управлять денежными потоками холдинга.

- Вы согласны с тем, что некоторые категории клиентов с предубеждением относятся к онлайн-технологиям, особенно физические лица? Как вы думаете, с чем это связано и можно ли изменить этот стереотип?

- С наибольшей осторожностью к онлайн-технологиям относятся люди старшего поколения. Для них важна сама возможность прийти в офис банка и получить личную консультацию от специалиста. Кроме того, клиенты старшего поколения не так подкованы технически (как, например, молодежь). Стоит отметить, что онлайн-банкинг в России в целом не так развит, как за рубежом. Причин тому несколько: это и нехватка финансовой грамотности, и сила привычки, и стереотипы по поводу того, что финансовые операции, совершаемые с помощью сервисов ДБО, менее безопасны, и пр. Побороть стереотипы помогут время и грамотная информация о преимуществах и безопасности сервисов ДБО.

- Раз уж вы коснулись темы безопасности дистанционных сервисов - расскажите поподробнее, как защититься от мошенников.

- Одна из очевидных мер безопасности, которой очень часто пренебрегают клиенты, - это никому не сообщать свои логин и пароль от интернет- и мобильного банка, в том числе и сотрудникам банка. Очень часто мошенники представляются работниками финансовой организации и под предлогом подтверждения совершения операций получают конфиденциальную информацию. Также неосторожностью клиентов пользуются мошенники известных сайтов купли-продажи, когда уже под видом продавца получают нужные данные. Кроме того, мы советуем не сохранять ваши логин и пароль на компьютере, особенно если к нему имеют доступ посторонние лица. Подключаясь к сети wi-fi в общественных местах, будьте внимательны и вводите только проверенные данные: мошенники могут создавать фейковые сети, по которым им будет просто отследить ваши операции.