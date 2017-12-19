Всеволод Колпаков: "Я представил свою программу развития Самары до 2025 года"

Профессор Самарского университета, доктор физико-математических наук, член Союза работодателей Самарской области Всеволод Колпаков, заявивший свою кандидатуру на пост главы Самары, рассказал Волга Ньюс о том, насколько важен стратегический подход к развитию экономики и системы управления города.
- Почему решили принять участие в конкурсе за пост главы города?
- Действительно, до этого времени члены профессорского состава в такого рода конкурсах не участвовали. Но мы прекрасно знаем ситуацию в регионе в плане экономики и на протяжении последних семи-восьми лет неоднократно работали в различного рода общественных советах.
В частности, с 2013 по 2016 годы я входил в состав общественной комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Самарской губернской думы.
Например, в 2014 г. я в качестве эксперта участвовал в разработке стратегии комплексного развития городского округа Самара. Кроме того, в качестве эксперта от Союза работодателей Самарской области я внес значительный вклад в разработку федерального закона "О промышленной политике РФ", который был утвержден президентом РФ 31 декабря 2014 года.
Также я участвовал в разработке концепции промышленной политики Самарской области до 2020 года. Эту работу мы вели совместно с региональным минпромом.
Таким образом, за последние семь лет удалось поработать практически со всеми органами исполнительной власти региона.
Сказать однозначно, что решение об участии в конкурсе за пост главы города было моей личной инициативой, нельзя: я советовался с коллегами, в том числе с ветеранами города Самары. Так что это было, можно сказать, коллегиальное решение.
Кроме того, хочу напомнить, что в 2016 г. я участвовал в выборах депутатов Самарской губернской думы по Волжскому избирательному округу, выступал как кандидат от КПРФ, будучи беспартийным.
На выборах я набрал 19,05% голосов избирателей и считаю этот результат очень неплохим.
Так вот - группа избирателей, голосовавших за меня тогда, сейчас вышла с предложением о том, чтобы я принял участие в конкурсе за место главы города.
- Какие основные проблемы, по вашему мнению, в настоящее время существуют в Самаре? Как бы вы их решили?
- Я в комиссию представил свою программу устойчивого развития Самары до 2025 года. Она включает в себя лучший, самый современный, отечественный и зарубежный опыт (немецкий, японский, французский, американский) в области передовых систем управления, который я изучал во Франции (г. Париж, г. Лион, г. Монпелье, 2010 г., 2011 г.), США (г. Бостон, Массачусетский технологический институт, 2012 г.) и России (Томский политехнический университет, 2005-2008 гг.).
В 2014 г. у меня вышла книга на сей счет - называется она "Устойчивое развитие России". Моя программа разработана на основе этой книги и включает в себя все лучшее, что в ней есть.
Конечно, в программу вошли и положения действующей стратегии комплексного развития Самары, в разработке которой я участвовал в качестве эксперта.
Первый блок программы посвящен экономическому и правовому возрождению Самары, второй - инновационно-технологическому прорыву, который необходим во всех секторах экономики, включая промышленность, энергетику, ЖКХ, строительство, предпринимательство, науку и образование, культуру, а также здравоохранение. Мы готовили анализ развития Самарской области за последние годы по данным Росстата и минэкономразвития Самарской области: в период с 2012 по 2016 годы Самарский регион находился среди нескольких регионов в стране, которые имели непрерывное снижение валового регионального продукта, а также индекса промышленного производства.
Третья часть программы посвящена возвращению и укреплению социальной защиты населения. Действующий губернатор предпринял грамотные шаги для исправления сложившейся в регионе ситуации и допущенных ранее ошибок. Мы намерены усилить эти составляющие, поскольку реальная ситуация в обществе непроста - за последние три года люди "обнищали": если по официальным оценкам статистики снижение доходов населения составило около 11%, то в реальности речь о цифре примерно в 30%.
Одной из ключевых мер, необходимых для существенного улучшения ситуации в Самаре, на мой взгляд, является сертификация систем управления органов местного самоуправления в соответствии с международными требованиями ISO-9001. Я считаю, это то, с чего стоит начинать работу.
Во Франции, например, сертифицировано по этим стандартам порядка 90% муниципалитетов. Применяется эта система и в США, и в Японии, и в Германии, и во многих других европейских странах.
Естественно, в Самаре это надо делать не бездумным копированием, а с учетом местного менталитета.
Мною в 2008 г. уже была сертифицирована система управления Самарского аэрокосмического университета. Активная фаза внедрения этой системы заняла около девяти месяцев, подготовительная - порядка двух лет.
Кстати, наличие такого сертификата являлось обязательным условием для участия вуза во многих федеральных программах, благодаря которым он в настоящее время имеет высокое финансирование.
На основании полученного в Самарской области практического опыта в соответствии с предлагаемой программой особое внимание намерен уделять развитию промышленности, энергетики, ЖКХ, строительства, предпринимательства, науки и образования, культуры, а также здравоохранения.
- Зачем нужна сертификация?
- Главным я бы назвал то, что благодаря ее внедрению формируется единая прозрачная среда взаимодействия власти с народом и субъектами реального сектора экономики. А ведь об этом все говорят уже около десяти лет.
Конечно, меры для создания прозрачной системы взаимодействия принимаются, но, на мой взгляд, это, скорее, полумеры. А нам необходима система мер - она и содержится в моей программе.
Если посмотреть глубже, то понимаешь: прозрачная система управления городом позволит привлечь в него дополнительные инвестиции. Ведь люди охотнее вкладывают деньги в то, что им понятно и в чем они уверены.
- Не совсем понятно, каким именно образом сертификация системы управления поможет сделать более прозрачным взаимодействие между чиновниками и гражданами…
- Приведу пример: в настоящее время мы имеем отдельно стратегию развития города как документ, отдельно - бюджет, отдельно - программы развития города. При этом зачастую во всех этих документах устанавливаются неизмеримые цели и задачи, не приводящие к конкретному результату, который можно оценить. Например, "содействие", "стимулирование"…
Сертифицированная же система управления требует постановки конкретных задач и реальных целей, которые можно отследить.
Кроме того, предложенный мною подход предполагает, что средства бюджета, ресурсы, показатели, цели, задачи, мероприятия - все взаимосвязано. И можно четко отследить ход реализации мероприятия - от постановки цели до результата.
Параллельно запускается система аудита, но не денег, а процессов управления. В качестве аудитора может выступать общественный народный контроль.
- А общественникам хватит для этого компетенции, на ваш взгляд?
- Научим. Это можно сделать, например, в рамках создания определенной службы при главе города Самары. В университете я создавал такую службу при ректоре: в нее входили аудиторы, которые проверяли, в частности, соответствие цели и результата.
Тут же в рамках этой системы формируется и система мотивации работников. А это значит, что мы переходим к следующему разделу моей программы. Он посвящен формированию инфраструктуры и созданию комфортной городской среды с реализацией концепции "умный город". Я предлагаю сформировать единую интегрированную аналитическую информационную систему мониторинга состояния развития городского округа Самара (ИАИС), включающую большую интегральную базу данных, - так называемая big data.
В рамках этой системы результаты работы каждого подразделения администрации и прочих структур власти становятся доступны для простых горожан. Таким образом, создается прозрачная система работы властей. Это очень хорошая мотивация - поскольку никто не хочет выглядеть хуже своих коллег, что стимулирует сотрудников к достижению более высоких результатов.
- У вас есть своя команда, готовая к внедрению ваших идей в жизнь?
- Команда, безусловно, есть. Вопрос в другом: надо ли разрушать то, что построено предыдущими руководителями в непростых условиях. Я - сторонник того, чтобы начинать не с разрушения, а с анализа действий. А я уверен в том, что действующая администрация, если поставить перед ней правильные задачи и цели, сможет их решить.
Безусловно, могут быть моменты, при которых, возможно, придется применять те меры, которые определены уставом города. Главная задача, о которой мы говорим, - вывести городской округ в число опорных городов, передовых столиц регионов России.
- Как оцениваете свои шансы на победу в конкурсе?
- Оцениваю в соответствии со своими знаниями и опытом, которые отражены в личном деле на 88 листах, а также в соответствии с имеющимися дипломами и компетенциями.
Последние комментарии
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.