Всеволод Колпаков: "Я представил свою программу развития Самары до 2025 года"

Профессор Самарского университета, доктор физико-математических наук, член Союза работодателей Самарской области Всеволод Колпаков, заявивший свою кандидатуру на пост главы Самары, рассказал Волга Ньюс о том, насколько важен стратегический подход к развитию экономики и системы управления города.

- Почему решили принять участие в конкурсе за пост главы города?

- Действительно, до этого времени члены профессорского состава в такого рода конкурсах не участвовали. Но мы прекрасно знаем ситуацию в регионе в плане экономики и на протяжении последних семи-восьми лет неоднократно работали в различного рода общественных советах.

В частности, с 2013 по 2016 годы я входил в состав общественной комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Самарской губернской думы.

Например, в 2014 г. я в качестве эксперта участвовал в разработке стратегии комплексного развития городского округа Самара. Кроме того, в качестве эксперта от Союза работодателей Самарской области я внес значительный вклад в разработку федерального закона "О промышленной политике РФ", который был утвержден президентом РФ 31 декабря 2014 года.

Также я участвовал в разработке концепции промышленной политики Самарской области до 2020 года. Эту работу мы вели совместно с региональным минпромом.

Таким образом, за последние семь лет удалось поработать практически со всеми органами исполнительной власти региона.

Сказать однозначно, что решение об участии в конкурсе за пост главы города было моей личной инициативой, нельзя: я советовался с коллегами, в том числе с ветеранами города Самары. Так что это было, можно сказать, коллегиальное решение.

Кроме того, хочу напомнить, что в 2016 г. я участвовал в выборах депутатов Самарской губернской думы по Волжскому избирательному округу, выступал как кандидат от КПРФ, будучи беспартийным.

На выборах я набрал 19,05% голосов избирателей и считаю этот результат очень неплохим.

Так вот - группа избирателей, голосовавших за меня тогда, сейчас вышла с предложением о том, чтобы я принял участие в конкурсе за место главы города.

- Какие основные проблемы, по вашему мнению, в настоящее время существуют в Самаре? Как бы вы их решили?

- Я в комиссию представил свою программу устойчивого развития Самары до 2025 года. Она включает в себя лучший, самый современный, отечественный и зарубежный опыт (немецкий, японский, французский, американский) в области передовых систем управления, который я изучал во Франции (г. Париж, г. Лион, г. Монпелье, 2010 г., 2011 г.), США (г. Бостон, Массачусетский технологический институт, 2012 г.) и России (Томский политехнический университет, 2005-2008 гг.).

В 2014 г. у меня вышла книга на сей счет - называется она "Устойчивое развитие России". Моя программа разработана на основе этой книги и включает в себя все лучшее, что в ней есть.

Конечно, в программу вошли и положения действующей стратегии комплексного развития Самары, в разработке которой я участвовал в качестве эксперта.

Первый блок программы посвящен экономическому и правовому возрождению Самары, второй - инновационно-технологическому прорыву, который необходим во всех секторах экономики, включая промышленность, энергетику, ЖКХ, строительство, предпринимательство, науку и образование, культуру, а также здравоохранение. Мы готовили анализ развития Самарской области за последние годы по данным Росстата и минэкономразвития Самарской области: в период с 2012 по 2016 годы Самарский регион находился среди нескольких регионов в стране, которые имели непрерывное снижение валового регионального продукта, а также индекса промышленного производства.

Третья часть программы посвящена возвращению и укреплению социальной защиты населения. Действующий губернатор предпринял грамотные шаги для исправления сложившейся в регионе ситуации и допущенных ранее ошибок. Мы намерены усилить эти составляющие, поскольку реальная ситуация в обществе непроста - за последние три года люди "обнищали": если по официальным оценкам статистики снижение доходов населения составило около 11%, то в реальности речь о цифре примерно в 30%.

Одной из ключевых мер, необходимых для существенного улучшения ситуации в Самаре, на мой взгляд, является сертификация систем управления органов местного самоуправления в соответствии с международными требованиями ISO-9001. Я считаю, это то, с чего стоит начинать работу.

Во Франции, например, сертифицировано по этим стандартам порядка 90% муниципалитетов. Применяется эта система и в США, и в Японии, и в Германии, и во многих других европейских странах.

Естественно, в Самаре это надо делать не бездумным копированием, а с учетом местного менталитета.

Мною в 2008 г. уже была сертифицирована система управления Самарского аэрокосмического университета. Активная фаза внедрения этой системы заняла около девяти месяцев, подготовительная - порядка двух лет.

Кстати, наличие такого сертификата являлось обязательным условием для участия вуза во многих федеральных программах, благодаря которым он в настоящее время имеет высокое финансирование.

На основании полученного в Самарской области практического опыта в соответствии с предлагаемой программой особое внимание намерен уделять развитию промышленности, энергетики, ЖКХ, строительства, предпринимательства, науки и образования, культуры, а также здравоохранения.

- Зачем нужна сертификация?

- Главным я бы назвал то, что благодаря ее внедрению формируется единая прозрачная среда взаимодействия власти с народом и субъектами реального сектора экономики. А ведь об этом все говорят уже около десяти лет.

Конечно, меры для создания прозрачной системы взаимодействия принимаются, но, на мой взгляд, это, скорее, полумеры. А нам необходима система мер - она и содержится в моей программе.

Если посмотреть глубже, то понимаешь: прозрачная система управления городом позволит привлечь в него дополнительные инвестиции. Ведь люди охотнее вкладывают деньги в то, что им понятно и в чем они уверены.

- Не совсем понятно, каким именно образом сертификация системы управления поможет сделать более прозрачным взаимодействие между чиновниками и гражданами…

- Приведу пример: в настоящее время мы имеем отдельно стратегию развития города как документ, отдельно - бюджет, отдельно - программы развития города. При этом зачастую во всех этих документах устанавливаются неизмеримые цели и задачи, не приводящие к конкретному результату, который можно оценить. Например, "содействие", "стимулирование"…

Сертифицированная же система управления требует постановки конкретных задач и реальных целей, которые можно отследить.

Кроме того, предложенный мною подход предполагает, что средства бюджета, ресурсы, показатели, цели, задачи, мероприятия - все взаимосвязано. И можно четко отследить ход реализации мероприятия - от постановки цели до результата.

Параллельно запускается система аудита, но не денег, а процессов управления. В качестве аудитора может выступать общественный народный контроль.

- А общественникам хватит для этого компетенции, на ваш взгляд?

- Научим. Это можно сделать, например, в рамках создания определенной службы при главе города Самары. В университете я создавал такую службу при ректоре: в нее входили аудиторы, которые проверяли, в частности, соответствие цели и результата.

Тут же в рамках этой системы формируется и система мотивации работников. А это значит, что мы переходим к следующему разделу моей программы. Он посвящен формированию инфраструктуры и созданию комфортной городской среды с реализацией концепции "умный город". Я предлагаю сформировать единую интегрированную аналитическую информационную систему мониторинга состояния развития городского округа Самара (ИАИС), включающую большую интегральную базу данных, - так называемая big data.

В рамках этой системы результаты работы каждого подразделения администрации и прочих структур власти становятся доступны для простых горожан. Таким образом, создается прозрачная система работы властей. Это очень хорошая мотивация - поскольку никто не хочет выглядеть хуже своих коллег, что стимулирует сотрудников к достижению более высоких результатов.

- У вас есть своя команда, готовая к внедрению ваших идей в жизнь?

- Команда, безусловно, есть. Вопрос в другом: надо ли разрушать то, что построено предыдущими руководителями в непростых условиях. Я - сторонник того, чтобы начинать не с разрушения, а с анализа действий. А я уверен в том, что действующая администрация, если поставить перед ней правильные задачи и цели, сможет их решить.

Безусловно, могут быть моменты, при которых, возможно, придется применять те меры, которые определены уставом города. Главная задача, о которой мы говорим, - вывести городской округ в число опорных городов, передовых столиц регионов России.

- Как оцениваете свои шансы на победу в конкурсе?

- Оцениваю в соответствии со своими знаниями и опытом, которые отражены в личном деле на 88 листах, а также в соответствии с имеющимися дипломами и компетенциями.