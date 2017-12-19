Самарчанка хранила банковскую карту вместе с записанным на листе пин-кодом и лишилась денег

Самарские полицейские задержали 39-летнюю женщину по подозрению в краже денег с чужой банковской карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратилась 54-летняя жительница города. По словам женщины, она пришла на работу и оставила в гардеробе верхнюю одежду и сумку. А через несколько часов ей пришло смс о снятии с ее счета 9 тыс. рублей. Самарчанка спустилась в гардероб и обнаружила, что из ее сумки пропали банковская карта и листок, на котором был записан пин-код.
По версии полиции, к краже может быть причастна коллега заявительницы, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Женщину задержали, она дала признательные показания.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?