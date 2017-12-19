Самарчанка хранила банковскую карту вместе с записанным на листе пин-кодом и лишилась денег

Самарские полицейские задержали 39-летнюю женщину по подозрению в краже денег с чужой банковской карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 54-летняя жительница города. По словам женщины, она пришла на работу и оставила в гардеробе верхнюю одежду и сумку. А через несколько часов ей пришло смс о снятии с ее счета 9 тыс. рублей. Самарчанка спустилась в гардероб и обнаружила, что из ее сумки пропали банковская карта и листок, на котором был записан пин-код.

По версии полиции, к краже может быть причастна коллега заявительницы, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Женщину задержали, она дала признательные показания.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.