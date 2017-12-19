Гранатометчики учатся уничтожать джихад-мобили

Бойцы второй общевойсковой армии в ходе сборов на полигонах в Самарской и Оренбургской областях отрабатывают уничтожение джихад-мобилей условного противника на максимальных дальностях.
В сборах, которые продолжатся до 22 декабря, участвует более 400 гранатометчиков, сообщает пресс-служба ЦВО.
Военнослужащие отрабатывают правильное занятие позиций у контрольно-пропускных пунктов и административных зданий, учатся вести разведку целей, классифицировать их по важности, вводить поправки при стрельбе
Огневые тренировки проводятся из гранатометов РПГ-7В и АГС-17 одиночным и групповым способами. Особое внимание уделяется отработке приемов по уничтожению движущихся мишеней, имитирующих транспортные средства, начиненные взрывчаткой под управлением террористов-смертников.
Такая тактика широко использовалась незаконными вооруженными формированиями на территории Сирийской Арабской Республики при нападении боевиков на блок-посты, КПП и другие военные объекты правительственных сил.
Последние комментарии
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту
"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..
Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.
Идея кадетства—дело хорошее и нужное, но почему наша СОШ № 170 одела своих ребятишек в форму ВВКО? Ведь наставники в кадетском корпусе при школе отказались от идеи казачества.