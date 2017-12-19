Самарский филиал РТРС предлагает провести ревизию коллективных антенн

Филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) "Самарский ОРТПЦ" обратилось в Самарскую губернскую думу: по мнению экспертов, в многоквартирных домах не хватает коллективных антенн для приема цифрового телерадиовещания, а без этого жителям региона сложно будет перейти на "цифру".

Письмо решено отправить на рассмотрение общественной комиссии при профильном комитете.

В обращении говорится, что в 2009 г. в стране началась реализация крупного инфраструктурного проекта по развитию телевещания. Его смысл - в создании сети цифрового телевидения, которое заменит существующее аналоговое. Решено, что с 2019 г. государство прекращает выплату субсидий телеканалам на распространение сигналов эфирного аналогового телевидения.

Чтобы не потерять аудиторию в городах и селах, только Самарской области было выделено порядка 1,5 млрд руб. на строительство сетей для цифрового телевидения.

РТРС выражает опасение, что при отключении аналогового ТВ не все жители области смогут принять цифровой сигнал. Это касается прежде всего тех, кто живет в многоэтажных домах. Принять "цифру" можно будет только в том случае, если на крыше дома установлена антенна коллективного приема.

Согласно анализу РТРС, сети коллективного приема сохранились в Похвистневе, в Центральном районе города Тольятти и в 30 тыс. домохозяйств в Самаре. Однако это не касается тех, у кого есть кабельное телевидение - они смогут его смотреть в любом случае.

В связи с этим компания предлагает провести инвентаризацию коллективных антенн, которые используются в настоящее время. Кроме того, предложено внести изменения в нормативные акты региона, которые обязывали бы возводить сети коллективного приема при проектировании, строительстве и ремонте жилого фонда. И.о. директора филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" Марат Юсупов отметил, что в настоящее время все жилье, которое вводится в эксплуатацию, не имеет сетей коллективного приема сигнала.

"Фактически новые дома отданы кабельным операторам. И те, кто не подключен к кабельному ТВ, при отключении аналогового вещания могут остаться без телевидения", - подчеркнул он.