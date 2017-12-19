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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарский филиал РТРС предлагает провести ревизию коллективных антенн

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) "Самарский ОРТПЦ" обратилось в Самарскую губернскую думу: по мнению экспертов, в многоквартирных домах не хватает коллективных антенн для приема цифрового телерадиовещания, а без этого жителям региона сложно будет перейти на "цифру".

Письмо решено отправить на рассмотрение общественной комиссии при профильном комитете.
В обращении говорится, что в 2009 г. в стране началась реализация крупного инфраструктурного проекта по развитию телевещания. Его смысл - в создании сети цифрового телевидения, которое заменит существующее аналоговое. Решено, что с 2019 г. государство прекращает выплату субсидий телеканалам на распространение сигналов эфирного аналогового телевидения.
Чтобы не потерять аудиторию в городах и селах, только Самарской области было выделено порядка 1,5 млрд руб. на строительство сетей для цифрового телевидения.

РТРС выражает опасение, что при отключении аналогового ТВ не все жители области смогут принять цифровой сигнал. Это касается прежде всего тех, кто живет в многоэтажных домах. Принять "цифру" можно будет только в том случае, если на крыше дома установлена антенна коллективного приема.

Согласно анализу РТРС, сети коллективного приема сохранились в Похвистневе, в Центральном районе города Тольятти и в 30 тыс. домохозяйств в Самаре. Однако это не касается тех, у кого есть кабельное телевидение - они смогут его смотреть в любом случае.

В связи с этим компания предлагает провести инвентаризацию коллективных антенн, которые используются в настоящее время. Кроме того, предложено внести изменения в нормативные акты региона, которые обязывали бы возводить сети коллективного приема при проектировании, строительстве и ремонте жилого фонда. И.о. директора филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" Марат Юсупов отметил, что в настоящее время все жилье, которое вводится в эксплуатацию, не имеет сетей коллективного приема сигнала.

"Фактически новые дома отданы кабельным операторам. И те, кто не подключен к кабельному ТВ, при отключении аналогового вещания могут остаться без телевидения", - подчеркнул он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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