В Красноярском районе нашли мертвого мужчину с огнестрельным ранением груди

В понедельник, 18 декабря, в квартире на ул. Полевой в с. Светлое Поле Красноярского района было обнаружено тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, вероятно, мужчина покончил жизнь самоубийством с помощью гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27. По факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются причины, по которой мужчина решил наложить на себя руки.