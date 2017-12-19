В Красноярском районе нашли мертвого мужчину с огнестрельным ранением груди

В понедельник, 18 декабря, в квартире на ул. Полевой в с. Светлое Поле Красноярского района было обнаружено тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, вероятно, мужчина покончил жизнь самоубийством с помощью гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27.
По факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются причины, по которой мужчина решил наложить на себя руки.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...