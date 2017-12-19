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В Красноярском районе нашли мертвого мужчину с огнестрельным ранением груди

КРАСНЫЙ ЯР. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 декабря, в квартире на ул. Полевой в с. Светлое Поле Красноярского района было обнаружено тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, вероятно, мужчина покончил жизнь самоубийством с помощью гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

По факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются причины, по которой мужчина решил наложить на себя руки.

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