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Суды Происшествия

Бывшие друзья самарского бизнесмена требуют признать их обманутыми кредиторами

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном суде 19 декабря должны были рассмотреть апелляционную жалобу адвоката экс-руководителя ООО "Герда" Ильи Воеводина.

25 октября в Октябрьском райсуде Самары его признали виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями. Федеральный судья Евгения Леонтьева приговорила его к двум годам лишения свободы. Сейчас Воеводин дожидается вступления приговора в законную силу в следственном изоляторе.

Как установил суд первой инстанции, на протяжении 2014-2016 гг. Воеводин, будучи генеральным директором, осуществлял необоснованные платежи на счета 20 фирм, причинив своему предприятию ущерб более 82 млн рублей.

"Герда" занималась оптовой торговлей лесоматериалами и стройматериалами. При проведении учредителями инвентаризации выяснилось, что, например, за датчики и кабель в адрес нижегородских ООО "Альторг" без предоставления встречного исполнения было перечислено 6,8 млн руб., ООО "Грандторг" - более 18 млн руб., в адрес самарских ООО "Вектор-С" - более 2,4 млн руб., ООО "Компас" - 10,4 млн руб. и так далее.

На заседание в областной суд приехал один из экс-друзей осужденного. Мужчина рассказал, что более пяти лет общался с Воеводиным, давал деньги в долг, но в один прекрасный день понял, что, несмотря на имеющуюся у него расписку, получить свои миллионы назад не получится.

"И я - не один такой доверчивый друг, - саркастически улыбается кандидат в потерпевшие. - Рассчитывать на возмещение за счет имущества должника не приходится. У него был всего лишь хороший дом в Гранном, но это от силы 12 млн рублей".

Сейчас этот мужчина добивается возбуждения в отношении Воеводина уголовного дела по мошенничеству в отношении граждан, а не юридического лица - ООО "Герда". Однако, по словам его адвоката, полицейские не горят желанием возбуждать расследование.

Вопрос о возмещении убытков организации арбитраж будет решать после вступления в законную силу приговора по уголовному делу.

Из-за неявки адвоката рассмотрение дела было отложено на неделю.

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