Бывшие друзья самарского бизнесмена требуют признать их обманутыми кредиторами

В Самарском областном суде 19 декабря должны были рассмотреть апелляционную жалобу адвоката экс-руководителя ООО "Герда" Ильи Воеводина.
25 октября в Октябрьском райсуде Самары его признали виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями. Федеральный судья Евгения Леонтьева приговорила его к двум годам лишения свободы. Сейчас Воеводин дожидается вступления приговора в законную силу в следственном изоляторе.
Как установил суд первой инстанции, на протяжении 2014-2016 гг. Воеводин, будучи генеральным директором, осуществлял необоснованные платежи на счета 20 фирм, причинив своему предприятию ущерб более 82 млн рублей.
"Герда" занималась оптовой торговлей лесоматериалами и стройматериалами. При проведении учредителями инвентаризации выяснилось, что, например, за датчики и кабель в адрес нижегородских ООО "Альторг" без предоставления встречного исполнения было перечислено 6,8 млн руб., ООО "Грандторг" - более 18 млн руб., в адрес самарских ООО "Вектор-С" - более 2,4 млн руб., ООО "Компас" - 10,4 млн руб. и так далее.
На заседание в областной суд приехал один из экс-друзей осужденного. Мужчина рассказал, что более пяти лет общался с Воеводиным, давал деньги в долг, но в один прекрасный день понял, что, несмотря на имеющуюся у него расписку, получить свои миллионы назад не получится.
"И я - не один такой доверчивый друг, - саркастически улыбается кандидат в потерпевшие. - Рассчитывать на возмещение за счет имущества должника не приходится. У него был всего лишь хороший дом в Гранном, но это от силы 12 млн рублей".
Сейчас этот мужчина добивается возбуждения в отношении Воеводина уголовного дела по мошенничеству в отношении граждан, а не юридического лица - ООО "Герда". Однако, по словам его адвоката, полицейские не горят желанием возбуждать расследование.
Вопрос о возмещении убытков организации арбитраж будет решать после вступления в законную силу приговора по уголовному делу.
Из-за неявки адвоката рассмотрение дела было отложено на неделю.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!