Самарская область заняла первое место по количеству нераскрытых дел о даче взяток

В Самарской области стали чаще выявлять случаи злоупотребления должностными полномочиями (то есть факты использования должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности в нарушение прав других).

Согласно порталу правовой статистики Генпрокуратуры РФ, в 2017 г. регион занял шестое место по показателю "Зарегистрированные преступления по статье УК РФ 285 "Злоупотребление должностными полномочиями". В 2016 г. Самарская область была лишь на 25 месте.

Между регионами сравнивались данные за первые три квартала 2017 года. За этот период в Самарской области зарегистрировано 65 случаев злоупотреблений полномочиями против 27 за весь 2016 год.

Интересно, что при этом регион находится аж на втором месте по количеству нераскрытых преступлений по статье "Злоупотребления должностными полномочиями" (то есть во многих случаях уголовные дела по этой статье возбуждались просто против "неустановленных лиц", а вот виновники не были найдены).

А первое место Самарская область заняла по количеству нераскрытых преступлений по статье УК РФ 291 "Дача взятки".

По общему количеству зарегистрированных преступлений регион занимает 13 место, по количеству выявленных фактов получения взяток - пятое, а по числу возбужденных дел экономической направленности - 11.