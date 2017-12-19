В Самаре ограбили инкассатора

В Самарском районе Самары полиция разыскивает неизвестных, напавших на 21-летнего парня ночью с 18 на 19 декабря.
По данным источника в правоохранительных органах, около 2:00 в районе Хлебной площади четверо неизвестных подошли к молодому человеку, пригрозили ему ножом и отобрали мобильный телефон.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия"). Потерпевшим по нему проходит сотрудник инкассаторской компании.
Подозреваемых в деле пока нет.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?