В Самаре ограбили инкассатора

В Самарском районе Самары полиция разыскивает неизвестных, напавших на 21-летнего парня ночью с 18 на 19 декабря.

По данным источника в правоохранительных органах, около 2:00 в районе Хлебной площади четверо неизвестных подошли к молодому человеку, пригрозили ему ножом и отобрали мобильный телефон.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия"). Потерпевшим по нему проходит сотрудник инкассаторской компании.

Подозреваемых в деле пока нет.