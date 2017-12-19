Владимир Кошелев предложил дать детям-сиротам право выбора при обеспечении их жильем

Во вторник, 19 декабря, прошло заседание комитета по строительству Самарской губернской думы под председательством Владимира Кошелева. Депутатами и приглашенными лицами обсуждались несколько вопросов: законодательные инициативы по изменению федерального законодательства, меры по улучшению механизма обеспечения жильем детей-сирот за государственный счет, предложения по совершенствованию механизма пресечения самовольного строительства.

Самой заметной и самой обсуждаемой темой сегодняшнего заседания губернских парламентариев стал социальный вопрос - о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по строительству предлагают внести изменения в статью 8 федерального закона №159-ФЗ, дополнив ее словами "по месту их жительства в соответствующем населенном пункте или с письменного согласия указанных лиц в другом населенном пункте в границах субъекта Российской Федерации, на территории которого находится их место жительства".

Владимир Кошелев, председатель комитета СГД по строительству:

- Мы получили поддержку от депутатского корпуса и от прокуратуры Самарской области в части законодательной инициативы, которая заключается в том, чтобы у детей-сирот появилась реальная возможность при их письменном согласии поменять один муниципалитет на другой в границах Самарской области при выборе квартиры.

Сегодня же действуют ограничения, где сирота "прописан", и он только в этом муниципалитете может получить жилье за государственный счет. Так зачем ограничивать их право, если сирота хочет сменить место жительства? Если человек сейчас проживает в Тольятти, то он сможет переехать в Самару и наоборот. Или из города Кинель в Волжский район, где есть территории массовой застройки новым современным жильем. Новые микрорайоны и их застройщики идут в ногу со временем, хорошо и динамично развиваются. Если сироте понравится данный вариант решения квартирного вопроса, то у него появляется такая возможность после внесения поправки в действующее законодательство.