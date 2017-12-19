Владимир Кошелев предложил дать детям-сиротам право выбора при обеспечении их жильем

Во вторник, 19 декабря, прошло заседание комитета по строительству Самарской губернской думы под председательством Владимира Кошелева. Депутатами и приглашенными лицами обсуждались несколько вопросов: законодательные инициативы по изменению федерального законодательства, меры по улучшению механизма обеспечения жильем детей-сирот за государственный счет, предложения по совершенствованию механизма пресечения самовольного строительства.
Самой заметной и самой обсуждаемой темой сегодняшнего заседания губернских парламентариев стал социальный вопрос - о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по строительству предлагают внести изменения в статью 8 федерального закона №159-ФЗ, дополнив ее словами "по месту их жительства в соответствующем населенном пункте или с письменного согласия указанных лиц в другом населенном пункте в границах субъекта Российской Федерации, на территории которого находится их место жительства".
Владимир Кошелев, председатель комитета СГД по строительству:
- Мы получили поддержку от депутатского корпуса и от прокуратуры Самарской области в части законодательной инициативы, которая заключается в том, чтобы у детей-сирот появилась реальная возможность при их письменном согласии поменять один муниципалитет на другой в границах Самарской области при выборе квартиры.
Сегодня же действуют ограничения, где сирота "прописан", и он только в этом муниципалитете может получить жилье за государственный счет. Так зачем ограничивать их право, если сирота хочет сменить место жительства? Если человек сейчас проживает в Тольятти, то он сможет переехать в Самару и наоборот. Или из города Кинель в Волжский район, где есть территории массовой застройки новым современным жильем. Новые микрорайоны и их застройщики идут в ногу со временем, хорошо и динамично развиваются. Если сироте понравится данный вариант решения квартирного вопроса, то у него появляется такая возможность после внесения поправки в действующее законодательство.
Последние комментарии
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.