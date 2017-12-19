За сутки в Самаре расчистили более 500 крыш

В условиях понижения температуры в Самаре усилена работа по очистке крыш от наледи и снега, сообщают в городской администрации. Скатных кровель свыше 7 тысяч. Также руководство города поставило задачу обратить внимание на своевременность расчистки козырьков подъездов многоквартирных домов.

За минувшие сутки силами 186 бригад привели в порядок полностью и по периметру 511 объектов. Сегодня к очистке запланированы еще 445 крыш. Незамедлительно в план работ включаются обращения самарцев, поступившие через социальные сети.

На совещании временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко потребовал от руководителей всех подразделений, в рамках компетенций которых - уборка дворов, внутриквартальных проездов, принять все необходимые меры для качественного и эффективного проведения расчистки и в обязательном порядке проводить контрольные мероприятия, включающие мониторинг состояния скатных крыш.

В этом году во взаимодействии с администрациями внутригородских районов этим занимаются и управляющие микрорайонами, которые ежедневно собирают информацию.

Коммунальные службы города подготовили 309 бригад, которые работают на жилых зданиях, а также социальных объектах, объектах культуры.

"Подключили административные комиссии, административный жилищный контроль, чтобы работы выполнялись качественно и своевременно. Наледь особенно опасна, где кровли скатные и металлические, не имеющие желобов свеса, а также при погодных условиях, когда температура наружного воздуха повышается и стремится к нулевой отметке. Здесь надо заранее готовиться к подобным ситуациям: там, где нет пешеходных зон, можно обеспечить ограждение, а где такие зоны есть - приводить объекты в порядок заранее, чтобы предупредить падение с крыш наледи", - пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - руководитель управления эксплуатации ЖКХ Юрий Козельский.

Горожан просят по возможности убирать личный транспорт с придомовой территории и соблюдать осторожность. При очистке скатных кровель и/или их подготовке к данному виду работ МКД огораживаются специальными сигнальными лентами вплоть до окончания уборки.

Работы организованы таким образом, что после приведения в порядок кровель и подъездных козырьков к расчистке двора приступают дворники и техника. Обязательно применяются малогабаритные спецмашины, которым под силу справиться с поставленной задачей во дворах с узкими проездами.

В целом в уборке придомовых территорий за сутки задействованы порядка 2,5 тыс. дворников и более 110 единиц собственной и привлеченной техники. К 19 декабря расчистили 77,2% дворов.