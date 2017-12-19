За сутки в Самаре расчистили более 500 крыш

В условиях понижения температуры в Самаре усилена работа по очистке крыш от наледи и снега, сообщают в городской администрации. Скатных кровель свыше 7 тысяч. Также руководство города поставило задачу обратить внимание на своевременность расчистки козырьков подъездов многоквартирных домов.
За минувшие сутки силами 186 бригад привели в порядок полностью и по периметру 511 объектов. Сегодня к очистке запланированы еще 445 крыш. Незамедлительно в план работ включаются обращения самарцев, поступившие через социальные сети.
На совещании временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко потребовал от руководителей всех подразделений, в рамках компетенций которых - уборка дворов, внутриквартальных проездов, принять все необходимые меры для качественного и эффективного проведения расчистки и в обязательном порядке проводить контрольные мероприятия, включающие мониторинг состояния скатных крыш.
В этом году во взаимодействии с администрациями внутригородских районов этим занимаются и управляющие микрорайонами, которые ежедневно собирают информацию.
Коммунальные службы города подготовили 309 бригад, которые работают на жилых зданиях, а также социальных объектах, объектах культуры.
"Подключили административные комиссии, административный жилищный контроль, чтобы работы выполнялись качественно и своевременно. Наледь особенно опасна, где кровли скатные и металлические, не имеющие желобов свеса, а также при погодных условиях, когда температура наружного воздуха повышается и стремится к нулевой отметке. Здесь надо заранее готовиться к подобным ситуациям: там, где нет пешеходных зон, можно обеспечить ограждение, а где такие зоны есть - приводить объекты в порядок заранее, чтобы предупредить падение с крыш наледи", - пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - руководитель управления эксплуатации ЖКХ Юрий Козельский.
Горожан просят по возможности убирать личный транспорт с придомовой территории и соблюдать осторожность. При очистке скатных кровель и/или их подготовке к данному виду работ МКД огораживаются специальными сигнальными лентами вплоть до окончания уборки.
Работы организованы таким образом, что после приведения в порядок кровель и подъездных козырьков к расчистке двора приступают дворники и техника. Обязательно применяются малогабаритные спецмашины, которым под силу справиться с поставленной задачей во дворах с узкими проездами.
В целом в уборке придомовых территорий за сутки задействованы порядка 2,5 тыс. дворников и более 110 единиц собственной и привлеченной техники. К 19 декабря расчистили 77,2% дворов.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...