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ЖКХ и благоустройство Общество

За сутки в Самаре расчистили более 500 крыш

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В условиях понижения температуры в Самаре усилена работа по очистке крыш от наледи и снега, сообщают в городской администрации. Скатных кровель свыше 7 тысяч. Также руководство города поставило задачу обратить внимание на своевременность расчистки козырьков подъездов многоквартирных домов.

За сутки в Самаре расчистили более 500 крыш За сутки в Самаре расчистили более 500 крыш
Фото: Игорь Казановский

За минувшие сутки силами 186 бригад привели в порядок полностью и по периметру 511 объектов. Сегодня к очистке запланированы еще 445 крыш. Незамедлительно в план работ включаются обращения самарцев, поступившие через социальные сети.

На совещании временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко потребовал от руководителей всех подразделений, в рамках компетенций которых - уборка дворов, внутриквартальных проездов, принять все необходимые меры для качественного и эффективного проведения расчистки и в обязательном порядке проводить контрольные мероприятия, включающие мониторинг состояния скатных крыш.

В этом году во взаимодействии с администрациями внутригородских районов этим занимаются и управляющие микрорайонами, которые ежедневно собирают информацию.

Коммунальные службы города подготовили 309 бригад, которые работают на жилых зданиях, а также социальных объектах, объектах культуры.

"Подключили административные комиссии, административный жилищный контроль, чтобы работы выполнялись качественно и своевременно. Наледь особенно опасна, где кровли скатные и металлические, не имеющие желобов свеса, а также при погодных условиях, когда температура наружного воздуха повышается и стремится к нулевой отметке. Здесь надо заранее готовиться к подобным ситуациям: там, где нет пешеходных зон, можно обеспечить ограждение, а где такие зоны есть - приводить объекты в порядок заранее, чтобы предупредить падение с крыш наледи", - пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - руководитель управления эксплуатации ЖКХ Юрий Козельский.

Горожан просят по возможности убирать личный транспорт с придомовой территории и соблюдать осторожность. При очистке скатных кровель и/или их подготовке к данному виду работ МКД огораживаются специальными сигнальными лентами вплоть до окончания уборки.

Работы организованы таким образом, что после приведения в порядок кровель и подъездных козырьков к расчистке двора приступают дворники и техника. Обязательно применяются малогабаритные спецмашины, которым под силу справиться с поставленной задачей во дворах с узкими проездами.
В целом в уборке придомовых территорий за сутки задействованы порядка 2,5 тыс. дворников и более 110 единиц собственной и привлеченной техники. К 19 декабря расчистили 77,2% дворов.

Гид потребителя

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где её вернули?как не было воды так и нет

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Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

Дмитрий Миленин 26 ноября 2017 10:53 Долги потребителей за "коммуналку" в Самарской области исчисляются миллиардами

а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

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Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.

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Да лаааадно? Быть того не может...

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