В Самаре пройдет внеочередной этап распределения свободных мест в детских садах

В пятницу, 22 декабря, в связи с открытием в поселке Волгарь нового детского сада (второй корпус детского сада №231) будет проводиться распределение свободных мест в дошкольных учреждениях.

Для успешного проведения процедуры департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе "Автоматизированная система управления региональной системой образования" (модуль "Е-услуги. Образование") . Подробнее порядок действий можно узнать на сайте администрации города.